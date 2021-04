En un recorrido por Bucaramanga hemos descubierto que es una ciudad que enamora a quien la visita, no solo por la belleza de sus parajes naturales sino porque conquista a sus visitantes al ser la tierra donde se consigue el cacao, la caña de azúcar, el café, la sandía, la piña, la mandarina y la naranja. Los productos que no se encuentran aquí se pueden conseguir fácilmente en los municipios cercanos, sin tener que salir de Santander.

¿Sabías que...?

Uno de nuestros productos más emblemáticos es el maíz. Aquí en Santander tenemos muchas recetas a base de este ingrediente, como la chica, los ayacos, la arepa de maíz pelao. Esto hace que nos reconozcan afuera y que cada pueblo logre sobresalir al tener su forma particular y única de presentar cada plato.

¿Sabías que...?

Juan Camilo Reyes Mora, cocinero profesional.

“Cuando pienso en su gastronomía no puedo evitar recordar la comida callejera, ¡pero ojo!, no la estilizada que vemos hoy día, esa no. Hablo de la real, la que acompañó en cada esquina a muchos que hoy ya son adultos. La que vio nacer el amor por la tártara en la pizza, esa de masa galletuda y crocante. De esas hamburguesas con arepa de maíz blanco en la mitad y las papas fritas bañadas en ese matrimonio perfecto de piña, queso y tártara, que vendían en la esquina del barrio donde había que comer de pie porque faltaban butacos.

El recuerdo de un aroma en las mañanas de pan caliente recorriendo las cuadras de la ciudad y un inconfundible aroma a tamal con chocolate caliente. Y no puedo dejar de lado la comida china, que llegó por los años 70 a esta ciudad, y aquí, donde no gusta comer bastante, la acogimos para siempre.

Y en alguna parte aún quedan memorias de nuestra cocina criolla santandereana. En las plazas, restaurantes de corrientazos, desayunaderos y algunos pocos lugares de manteles donde se exalta la tradición con técnica”.

De esta gastronomía es de la que hablan nuestros panitas y amigos cuando dicen que Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir porque tiene unos platos exquisitos.