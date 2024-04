Docentes en Argentina realizan huelga por reclamo salarial en medio de la alta inflación

Aunque el paro fue convocado a nivel nacional, se desconoce el nivel de adhesión.

La huelga fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Compartir

Los docentes agrupados en uno de los mayores sindicatos del sector de la educación en Argentina hicieron este jueves una huelga en reclamo de mejoras salariales y en contra de las medidas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

La huelga fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ante la decisión del Gobierno de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid, destinado a fortalecer los salarios de los maestros) y de no llamar a las negociaciones paritarias a nivel nacional para definir una recomposición salarial en un contexto de elevadísima inflación.

Los docentes también reclaman al Ejecutivo que garantice la financiación de la educación pública en todo el país, en momentos en que Milei lleva adelante un severo ajuste fiscal, con drásticos recortes de gastos.

Lea también: Video viral: un perro toca el timbre de la casa del vecino a las 4:00 a.m.

Aunque el paro fue convocado a nivel nacional, se desconoce el nivel de adhesión.

El Gobierno cuestionó la medida de fuerza y apuntó que la huelga perjudica a los alumnos.

“Venimos de un año absolutamente catastrófico. En 2023, Argentina tuvo la inflación más alta del mundo. ¿Cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios docente? Ninguna. Este Gobierno lleva menos de cuatro meses de mandato y el ciclo lectivo lleva menos de 30 días. En qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto”, dijo este jueves en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El portavoz indicó que los alumnos en Argentina no comprenden lo que leen, el 70 % no puede resolver un problema de matemática básico, el 50 % de los adolescentes no termina la escuela secundaria y la mitad de ellos “no lo hace en tiempo y forma”.

Le puede interesar: Diplomáticos instan a Estados Unidos a retomar sanciones contra Venezuela por caso de María Corina Machado

“¿Qué futuro le queda a un país devastado económica y culturalmente si quienes van a liderarlo en el futuro son rehenes de sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios?”, se preguntó.

Como parte de la jornada de protesta, grupos de docentes se manifestaron a las puertas del Parlamento argentino, donde se registraron algunos incidentes con la Policía de la ciudad de Buenos Aires cuando los efectivos buscaron evitar que los manifestantes cortaran la circulación de vehículos.

“CTERA repudia la represión de las fuerzas de seguridad mientras se llevaba adelante la marcha”, dijo el sindicato en un comunicado.

Con información de EFE