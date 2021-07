En información relevante entregada a la Superintendencia Financiera, Avianca aseguró que la solicitud representa un primer paso hacia la futura aprobación del financiamiento de la deuda para su salida del Capítulo 11. “La compañía, a través de una solicitud separada, solicitará la aprobación por parte del Tribunal de una enmienda a los documentos DIP actuales, para incluir dos nuevos tramos de préstamos o notas, que refinanciarán en su totalidad sus obligaciones bajo el “Tramo A” del DIP por 1.400 millones de dólares, y que proveerán aproximadamente 220 millones de dólares de liquidez adicional y se convertirán en financiamiento de deuda de largo plazo al momento en que Avianca emerja del Capítulo 11, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones”, se lee en el reporte.

Igualmente, se indicó que las cartas de compromiso para las cuales Avianca busca aprobación ante el Tribunal representan el primer resultado tangible del proceso de mercadeo que se realizó en búsqueda de financiamiento de salida, el cual comenzó en abril de 2021.

“Como resultado de las conversaciones con inversionistas, Avianca ha obtenido dos compromisos financieros para reemplazar el financiamiento DIP y financiamiento de largo plazo cuando Avianca emerja del Capítulo 11. El primer compromiso, de un grupo de prestamistas que incluye a varios de los actuales prestamistas DIP del Tramo A, es por 1.050 millones de dólares en préstamos bajo el nuevo Tramo A-1 del financiamiento de salida DIP. El segundo compromiso, por parte de nuevos prestamistas, es por 550 millones de dólares en préstamo bajo el nuevo Tramo A-2 del financiamiento de salida DIP”, agregó la nota.

Los nuevos compromisos financieros, que aún están sujetos a aprobaciones del Tribunal, representan un componente clave de cualquier plan de reestructuración que Avianca proponga bajo Capítulo 11. No obstante, la compañía aclaró que aún no es posible conocer, si terceros, acreedores o accionistas aportarán nuevo capital, o si el valor de las acciones de la compañía (que se cotizan hoy a 273 pesos cada una en la Bolsa de Valores de Colombia) se diluirá y, en la medida en que este sea el caso, el alcance de dicha dilución; o si la empresa o cualquiera de sus subsidiarias participantes en el Capítulo 11 será liquidada.

En cualquier caso, la ley de los Estados Unidos impone a las compañías un orden de prioridad (conocido como la “regla de prioridad absoluta”) para pagar las reclamaciones existentes antes de la fecha de presentación del procedimiento de reestructuración. De forma general, el valor de las compañías debe dirigirse: primero, a satisfacer reclamaciones, hasta el valor de la garantía que asegura dichas reclamaciones; segundo, a satisfacer reclamaciones con prioridad no garantizadas; tercero, a satisfacer reclamaciones no garantizadas ni prioritarias; y cuarto, a los accionistas de las compañías.

Por lo general, es posible que una clase particular de acreedores no reciba ninguna distribución de valor hasta que todas las reclamaciones superiores o senior a dicha clase hayan sido pagadas en su totalidad. “Es probable que los accionistas de la compañía no reciban ninguna distribución bajo un plan de reorganización o de ninguna otra manera, a menos que la totalidad de las reclamaciones de las otras clases de acreedores con mayor jerarquía frente a los accionistas, hayan sido satisfechas en su totalidad.

Como resultado de lo anterior, de acuerdo con el plan de reorganización bajo Capítulo 11, los accionistas de la compañía pueden ser diluidos, o el valor de sus acciones puede ser reducido a cero, debido a la disminución en el patrimonio de la empresa atribuible a sus pasivos con terceros y acreedores, así como a la inyección de capital por parte de nuevos inversionistas, conforme al plan de reorganización bajo Capítulo 11.