La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó ayer la apertura de un nuevo juicio político contra el presidente saliente, Donald Trump, en esta ocasión bajo la acusación de “incitación a la insurrección”, por el asalto de la semana pasada al Capitolio.

Trump se convierte así en único presidente en la historia de EE.UU. que es enjuiciado políticamente en dos ocasiones.

La votación de ayer se saldó con 232 votos a favor y 197 en contra, con 10 legisladores republicanos sumándose a la totalidad de la bancada demócrata.

“Sabemos que el presidente de EE.UU. incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país común. Debe irse...”, sostuvo Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, en el debate previo a la votación.

El mandatario saliente criticó el nuevo juicio político en su contra como algo “absolutamente ridículo” y “una continuación de la mayor caza de brujas de la historia de la política”.

Todo ello a menos de una semana de que se lleve a cabo la ceremonia formal de traspaso de poder, prevista para el 20 de enero, en la que el demócrata Joe Biden asumirá la Presidencia.

Durante el debate previo a la votación, la presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que Trump “debe irse” ya que es “un peligro claro y presente” para el país.

Estados Unidos vive una tensión política sin precedentes recientes después del violento asalto al Capitolio de la pasada semana por una turba de seguidores de Trump, que dejó cinco muertos.

El “impeachment” se suma a la serie de eventos inédita que afronta el país norteamericano un proceso de juicio político que se llevaría a cabo después de que Trump haya dejado el cargo.

Rechazo a Enmienda 25

Un día antes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, había rechazado activar la Enmienda 25 de la Constitución para apartar a Trump de la Presidencia antes de que expire su mandato.

Pese a su negativa, la Cámara aprobó una resolución en la que le solicita formalmente Pence, y al gabinete que invoquen la Enmienda 25.

“No creo que tal curso de acción sea en el mejor interés de nuestra Nación o sea consistente con nuestra Constitución”, señaló el vicepresidente sobre el mecanismo promovido por los progresistas cuando faltan ocho días para que concluya el mandato de Trump.

El diario también reveló ayer parte de una conversación telefónica que Trump sostuvo el miércoles pasado con su vicepresidente, en un último intento por convencerlo para que revirtiera el resultado de las elecciones de noviembre pasado.

“Puedes pasar a la historia como un patriota”, le dijo Trump a Pence, de acuerdo con la versión del diario neoyorquino, que citó los testimonios de dos personas informadas sobre la conversación.

En su carta, el vicepresidente estadounidense advirtió a los demócratas que usar esa Enmienda “sentaría un terrible precedente”, y se comprometió a asegurar “una transición ordenada del poder”.

Lo que viene: voto del Senado

El proceso pasa ahora al Senado estadounidense, donde se celebrará el juicio para determinar la culpabilidad del presidente Donald Trump y donde se necesita una mayoría de dos tercios para condenarlo.

Los congresistas demócratas, que en las pasadas elecciones de noviembre recuperaron el control del Senado, no tienen suficientes votos para alcanzar esa mayoría y se desconoce si conseguirán el respaldo que necesitan de los legisladores republicanos.

No obstante, el diario The New York Times desveló que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se mostró satisfecho por un posible juicio político contra Trump y que cree que una posible destitución podrá ayudar a purgar su partido de seguidores del actual presidente.