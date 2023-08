$!Cronología del crimen: Los detalles no revelados del asesinato del candidato Fernando Villavicencio

La viuda de Villavicencio también relató que la camioneta blindada estaba a 30 segundos del lugar del atentado. Sin embargo, el esquema decidió subirlo a una camioneta que no contaba con las medidas de protección.

“Fueron unos 30 o 40 disparos, fue largo el tiroteo. Todo el mundo estaba tirado en el piso y empiezan a entrar muchas personas heridas”, relató Carlos Figueroa, uno de los amigos del candidato y añadió: “Le disparan muy muy cerca, le disparan en la ventana. Hubo personal que no estuvo presente, por eso me parece raro, pero todo eso tendrá que investigarse”.

“Las cosas están hechas, el país se va al carajo (...) debemos demostrar nuestro coraje, si no el país se va al abismo. Mañana me imagino que será el velorio. Esto no debe quedar en la impunidad”, comentó Sarauz.

Mientras Villavicencio era trasladado a la Clínica de la Mujer, la comunidad logró dar con la captura de un sospechoso. Minutos después, la Fiscalía ecuatoriana confirmó que uno de los capturados había muerto en el traslado en ambulancia por las heridas ocasionadas en el enfrentamiento con el esquema de seguridad.

Las autoridades ecuatorianas tienen un balance de seis capturados y de nueve personas que resultaron heridas durante el atentado al político. “El Gobierno sabía el riesgo que él tenía, debían protegerlo mucho más”, añadió Figueroa.

Villavicencio era el segundo en la intención de voto. Durante su carrera política se destacó por denunciar actos de corrupción al interior del Estado ecuatoriano y a las mafias del narcotráfico.