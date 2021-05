La vacuna es “generalmente bien tolerada”, y no se han identificado problemas significativos de seguridad, dijo la farmacéutica estadounidense Moderna. EFE / VANGUARDIA

En el eclipse que se observará mañana, desde la 3:47 a.m. hasta las 6:18 a.m., la Luna se verá rojiza debido a que la luz solar no llegará directamente a la Luna sino que parte de esa luz será filtrada por la atmósfera terrestre y se proyectarán sobre nuestro satélite los colores rojizos y anaranjados.

Este misterioso efecto se conoce popularmente como “Luna de Sangre”.

Se trata del primer de los cuatro eclipses que veremos en 2021. El 10 de junio próximo tendrá lugar el siguiente: un eclipse solar anular.

Mientras que una Superluna ocurre cuando una luna llena o nueva coincide con el máximo acercamiento de nuestro satélite a la Tierra. Eso hace que la Luna se vea más grande, y brillará con gran fuerza sobre el horizonte.