La declaración, leída en un acto conmemorativo en la sede europea de la ONU por la directora general de ésta, Tatiana Valovaya, agregó que Naciones Unidas "no abandonará nunca su compromiso con el pueblo palestino" y se solidariza con "sus aspiraciones de que se respeten sus derechos inalienables y construir un futuro en paz, justicia, seguridad y dignidad para todos".

"Hace tiempo que deberíamos haber avanzad de manera decidida e irreversible hacia una solución de dos Estados en base a las resoluciones de la ONU y la ley internacional, con Israel y Palestina conviviendo una al lado de la otra en paz y seguridad, siendo Jerusalén la capital de ambos", afirmó el político portugués.

Guterres recordó que el enfrentamiento entre Israel y Hamás ha causado la peor cifra de trabajadores de Naciones Unidas muertos en un conflicto, más de un centenar de empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Gaza.

"He sido rotundo en mi condena de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, pero también he dejado claro que éstos no pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino en la región", afirmó el máximo responsable de la ONU.

En el acto conmemorativo, al que asistieron embajadores y delegaciones de países de todo el mundo, Guterres insistió a través de su mensaje en la necesidad de un alto el fuego de larga duración, un acceso sin restricciones a Gaza para la ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.

*Tomada de Agencia EFE