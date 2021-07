“¿Por qué usan a una persona joven en su anuncio atemorizante y les advierten que pueden enfermar gravemente con la covid cuando una persona joven no puede ser vacunada porque nuestro gobierno ha hecho una chapuza monumental con la implantación de la vacuna?”, dijo Jill Stark, activista por la salud mental, a sus más de 21.000 seguidores.

Australia acumula unas 31.000 infecciones y 911 fallecidos, el último de ellos reportado ayer.

Para la columnista de The Guardian Amy Remeikis, “lo peor” de la campaña titulada Arm Yourself (Ármate) “es que se continúa con la militarización de la respuesta de Australia a la pandemia. No se trata de ayudar a otros sino a uno mismo”, según su cuenta Twitter con más de 44.400 seguidores.

Al justificar el anuncio, el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo a Sky News que “lo importante es que la gente entienda cuán crítico es esto (la COVID-19)”, al comentar que en una semana se distribuirán en el país un millón de vacunas semanales.