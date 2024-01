Josef Fritzl, el 'monstruo de Austria', que abusó a su hija durante 24 años, podría salir de prisión

El portavoz, Ferdinand Schuster, ha declarado: "Los expertos sostienen que ya no es peligroso, solo por razones de salud".

Los cálculos de los investigadores sugieren que Fritzl perpetró alrededor de 3 mil violaciones durante el período de cautiverio. En abril de 2008, uno de los niños enfermó y requirió hospitalización.

Los responsables médicos deseaban conocer a la madre, de quien no tenían noticias. Finalmente, Fritzl accedió a permitir que fuera a visitarlo, pero esta situación atrajo la atención de la policía, dando inicio a una investigación más exhaustiva.

Periodistas del diario alemán Bild, quienes le realizaron una entrevista a Fritzl realizó en 2017, no siente remordimientos por lo que hizo, ni ha reflexionado sobre la atrocidad que realizó.

Fritzl solo habla abiertamente de su mujer, Rosemary, a la que todavía ama: “Le he escrito ocho cartas, pero nunca me contestó. Sueño con que algún día salga vivo de aquí. Quiero volver a cuidar a mi mujer, porque ella siempre me ha sido fiel”.

Fritzl está convencido de que ella también lo ama todavía.

Poco después de su encarcelamiento, Rosemary, la esposa de Fritzl, se divorció de él y ha iniciado una nueva vida junto a sus hijos en un lugar secreto cercano a su antiguo hogar en Amstetten. También se ha informado de que mantiene una relación sentimental con uno de los guardias de seguridad encargados de proteger a la familia.

Ninguno de los 13 hijos de Fritzl, incluyendo los seis que vivían con su hija en el sótano, ha mostrado interés en visitarlo en la cárcel. Él atribuye esta decisión a teorías conspirativas y culpa al Estado austriaco por ello.