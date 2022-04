$!“La abuela de Tinder”: tiene 85 años y ha tenido más de 50 citas

La adulta mayor afirma haber tenido medio centenar de citas con hombres más jóvenes. Sin embargo, su estilo de vida no es apoyado por la totalidad de su familia.

La mujer tiene dos hijos, los cuales expresan opiniones divididas sobre “la abuela de Tinder”: su hija de 53 años la apoya, pero su hijo de 57 años no.

“Fascinante belleza de avanzada edad busca un estable y joven amante para una vida llena de aventura y pasión. No pro-Trump ni ‘jugadores’”, se puede leer en la descripción del perfil de Hattien en Tinder.

Todas sus citas son menores a ella

Según comenta la mujer, desde que comenzó a incursionar en el mundo de las citas en línea, ha conseguido salir, al menos, con 50 hombres. Eso sí, todos menores que ella.

Retroage explicó al diario londinense The Sun, que su gusto por los jóvenes se debe que son más habilidosos y vigorosos en la cama que los hombres de su edad. Sin embargo, destaca que no con todas sus citas de Tinder, ha llegado a tener encuentros sexuales: “Salimos a tomar un trago y, si la química es correcta, vamos a mi departamento. Si no, cada uno se va por su lado”.

“El objetivo de mi vida es cambiar la visión horrible y decrépita del envejecimiento, y convertirla en algo emocionante (...) Solo quiero aventura y pasión (...) comentó la abuela de Tinder.

Actualmente, “la abuela de Tinder”, se desempeña como consejera sexual, e igualmente dedica su tiempo a escribir un libro, con el que pretende romper con la preconcepción de que las relaciones con diferencia de edad no son correctas.