“No permite el Ejército, o la Guardia Nacional (Bolivariana, GNB), la Policía (...) que están intentando todos los mecanismos posibles de (evitar) una reelección de una junta directiva que tenemos la capacidad para que Venezuela cambie (...) y es la dictadura la que prohíbe”, dijo Guaidó tras ser evitado su ingreso.

Frente al control policial, en el que todos los agentes portaban cascos antidisturbios, el líder opositor aseguró que con esa actitud “la dictadura se revela una vez más” y agregó que, sin importar la forma van a instalar la sesión parlamentaria y “buscar el espacio” para hacerlo.

Este domingo está prevista una sesión de la AN en el cual se elegirá al equipo directivo del Parlamento y Guaidó aspira a ser reelegido como presidente, un rol fundamental para mantener el pulso con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Según la interpretación de varias normas constitucionales, Guaidó dijo asumir en enero de 2019 el cargo de presidente interino de Venezuela, puesto en el que ha sido reconocido por casi 60 países.

Tras impedirle la entrada, un coronel de la PNB se dirigió a Guaidó y le aseguró que no buscan prohibir su ingreso ni tampoco les están “irrespetando” sino que están “garantizando, pero en orden”, su acceso al edificio.

“Lo que queremos es el orden”, le dijo el oficial policial a Guaidó, mientras el líder opositor replicaba a los funcionarios de la PNB que sus familias les estaban viendo y les reclamaba por su actitud.

Posteriormente, los policías autorizaron al presidente del Parlamento a pasar un primer control y comenzaron a permitir el ingreso de los diputados uno por uno, si bien todavía no han entrado todos.

Entre los diputados que se acercaron a las instalaciones de la cámara y permanecen a la espera de entrar a la AN están Ismael León y Juan Pablo Guanipa, dos de los diputados sobre los que las autoridades judiciales han abierto investigaciones por delitos como rebelión y traición a la patria.

También se encontraban legisladores del estado Amazonas a los que les negaron el ingreso porque, según le dijeron los policías, están “inhabilitados”.

Otros diputados miembros del oficialista Bloque de la Patria, así como miembros de la oposición que se han apartado a última hora de la línea de Guaidó, accedieron sin problemas.

Lea también: Guaidó aspira a ser reelegido hoy para mantener el pulso a Maduro

Se ha producido un error al procesar la plantilla.

Invocation of method 'substring' in class java.lang.String threw exception java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -10 at VM_global_iter.vm[line 3602, column 36]