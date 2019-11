Palabras mayores comienzan a escribirse en la disputa por la nominación demócrata en la campaña hacia la presidencia de ese país y de entre la veintena de candidatos a las primarias, tres son los que, al parecer, dominarán hasta el final las preferencias de sus copartidarios: el vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden; la hoy senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren y el carismático senador Bernie Sanders.

La carrera tiene ya largo kilometraje avanzado y, aunque todas las encuestas muestran adelante a Biden, este pareciera ir a paso muy lento, mientras que Warren lo hace a un ritmo mucho más veloz y Sanders también descuenta, aunque en menor proporción. Aún así, y tal como se pensó desde el principio, el mesurado Biden podría ganar la candidatura demócrata a mediados de 2020.

Como están las cosas, todo parece claro para los demócratas, aunque una gran amenaza ronda los cuarteles de Joe Biden y es precisamente la misma que ha ensombrecido la campaña por la reelección de Donald Trump: el escándalo ucraniano.

Así como el asunto puede llevar a Trump a un agotador proceso de impeachment, puede arrastrar al desprestigio a Biden, en tanto es su hijo quien quedaría enredado en el caso.

Todo esto podría cambiar radicalmente el panorama que tenemos hoy, pues el excandidato presidencial republicano 2012 Mitt Romney comenzó a atacar a Trump, quizás a la espera de que, si el impeachment prospera, quede en cabeza de la fila para obtener la candidatura de su partido.

Además, si el escándalo de su hijo termina afectándolo gravemente, Biden podría perder ese primer lugar y Warren podría ser la sucesora de Hillary Clinton porque nuevamente los demócratas presentarían a una mujer como opción para la presidencia.

Así las cosas, el panorama para las elecciones del 3 de noviembre de 2020, parece algo incierto. Sin embargo, los analistas ya hacen sus apuestas.

En palabras de David Castrillón, docente Investigador de la Universidad Externado de Colombia, hoy Estados Unidos se encuentra más fragmentado políticamente que en cualquier momento de su historia. El ambiente está claramente dividido entre personas que apoyan al actual presidente Donald Trump y personas que no lo quieren tanto.

Por esta razón, los candidatos y los partidos se ven obligados a ir a los extremos, pues Trump claramente representa una extrema derecha. Un escenario peligroso.

“Ir al otro extremo también tiene sus costos, pues la mayor parte de Estados Unidos es técnicamente independiente y los extremos tienden a asustarlos, al punto de llevarlos a reelegir a Trump o simplemente no votar”, explica el docente.

De esta manera, la única persona que hoy parece mostrar cierta ventaja sobre Trump es Elizabeth Warren, una política no convencional que puede presentarse como una ‘outsider’ que representa al estadounidense común. Habrá que ver qué sucede en el camino.

“Las elecciones pasadas Hillary Clinton perdió por no representar el par opuesto de Trump, se ubicó muy en el centro, que es lo que generalmente hacen los candidatos para conseguir más votos, pero no le alcanzó. ¿Por qué no Joe Biden?, porque el es otro Hillary Clinton, está en el centro, no genera emoción y no logra dinamizar a la gente”.