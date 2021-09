$!OMS estima que la pandemia “podría estar controlada” en marzo de 2022

Evolución de la vacunación

La OMS ha informado que hasta ahora se han aplicado 5.500 millones de vacunas contra el coronavirus, pero el 80% de ellas han sido en países de ingresos altos y medios.

Los países ricos también han ofrecido donar mil millones de vacunas a otros países, pero sólo se han “materializado” menos del 15% de esas dosis, dijo el director general de la OMS Tedros Adhanom.

Señaló que los fabricantes se han comprometido a dar prioridad a un programa respaldado por la ONU para llevar vacunas a las personas más necesitadas en el mundo.

“Hay una gran desigualdad en la vacunación”, se ha la mentado. No obstante, ha reconocido que la evolución de la pandemia ha mejorado en muchas partes del mundo y en otras, como África, donde no hay vacunas, “hay una situación de alerta pero no hay una transmisión tan fuerte como habíamos temido”, concluyó Neira.