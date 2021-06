Benavides considera que era claro, no solo por el talante de Keiko Fujimori sino por su herencia política refiriéndose a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, que en caso de perder, “ella iba a alborotar el avispero, provocar el caos, generar un ambiente propicio para un golpe de Estado”.

Estos resultados, a su juicio, reflejan un claro conservatismo de la sociedad limeña en particular, y extendida a toda la sociedad peruana.

“La gente que votó por Fujimori lo hizo por una definición de anticomunismo, pero no hubiese votado por ella si no hubiese otro candidato”, explica.

“Entonces, cualquiera que fuese el resultado, igual se iba a presentar reclamo de uno u otro lado respecto al tema, y esto es lo que finalmente ha sucedido”, subraya Mazzei, aclarando que este pedido de nulidad por parte de Fujimori es algo que históricamente no se había visto en Perú.

Es incierto el panorama

“Esto no quiere decir que Castillo sea un santo, se ha empezado a reunir con los empresarios mineros, porque sabe que sin ese apoyo flaquea”, anota el docente de la Unab.

Así pues, el ganador tendrá que dar muestras claras de apertura para el otro gran sector que no votó por él, argumenta Mazzei. Pero no descarta que el sector derrotado “utilice el camino de la conflictividad social”.

Por ello cree que frente a este escenario, “los peruanos necesitamos tranquilidad y definiciones, porque estamos próximos a cumplir 200 años de República, y no tenemos todavía claro quién va hacer el próximo mandatario”.

Esta semana la Fiscalía Anticorrupción de Perú pidió que la candidata presidencial vuelva a prisión preventiva.

En conclusión, ante una elección tan pareja y polarizada, quien sea elegido o elegida, deberá tener en cuenta no solo a sus electores, sino a todos los peruanos.

De otro lado, identifica un contexto mayor que tiene que ver con la profunda crisis que se ha evidencia respecto del modelo económico en virtud de la pandemia de la COVID-19, un fenómeno global, y del cual Perú no es ajeno.

La “estrategia” de Keiko

Isaac Bigio, politólogo, economista e historiador peruano, asegura que la candidata Keiko Fujimori alega fraude electoral porque teme ir a la cárcel.

En caso de ganar las elecciones, estará protegida de un eventual enjuiciamiento durante su mandato de cinco años.

“Keiko pensaba que podía remontar los votos, con los peruanos viviendo en el exterior, pero hubiesen sido insuficientes. Castillo ha ganado con una diferencia de casi 1%”, sostiene el investigador en The London School of Economics and Political Science-LSE, en la capital británica.

También se refiere a que esto podría causar un problema con la democracia peruana, mayor inestabilidad económica y profundizar la guerra sucia política.