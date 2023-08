Detalles al descubierto

Un informe del medio español Lecturas detalle que al parecer Daniel era el chef encargado de dar de comer a los clientes, pero según se indica en la página web del lugar, la empresa que respalda su actividad se llama ‘Sibari Foods and Events SL’.

Y entre su estructura corporativa no se encuentra ni existe rastro alguno de Daniel Sancho, lo que no quiere decir que no trabajara allí, pero desde luego no es uno de los socios del negocio.