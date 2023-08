Según los investigadores, la pelea entre ambos fue feroz y duró más de lo que se pensaba inicialmente. Arrieta intentó defenderse de los golpes de Sancho mordiéndole el brazo y dejándole una herida muy visible. Sin embargo, no pudo evitar que Sancho le cortara el cuello con un cuchillo, causándole la muerte.

“Nos ha dicho la policía esta mañana que la pelea entre Sancho y Edwin fue feroz y mucho más prolongada de lo que pensábamos. Nos cuentan que se dieron varios puñetazos y que Arrieta se defendió mordiendo el brazo de Sancho dejándole una herida muy visible”, señaló la policía.

Los resultados de la autopsia confirmaron que Arrieta no murió por el golpe que se dio en la cabeza contra el lavabo durante el forcejeo, sino por la herida en el cuello. La policía también descartó que hubiera una cuchillada en el torso, ya que este no ha sido encontrado todavía. Solo se han recuperado algunas partes del cuerpo del cirujano, que fueron arrojadas por Sancho a varios contenedores de basura.

“La autopsia no nos va a decir si hubo cuchillada porque el torso no se ha encontrado, solo contamos con una camiseta rota sin una gota de sangre. La policía dice que de todos modos esto es irrelevante pero para ellos no hay ninguna duda de que fue un crimen premeditado”, finalizó la policía tailandesa.

La policía considera que se trata de un crimen premeditado y que no necesita interrogar más a Sancho ni a ningún otro testigo. Solo espera encontrar las partes del cuerpo que faltan, así como las pertenencias de Arrieta, especialmente su móvil y su pasaporte.