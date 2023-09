$!Sentencia de 19 años para italiano culpable de homicidio y de herir al futbolista Marí en Milán

El juez de Milán dictaminó tras un juicio breve una pena de 19 años y 4 meses y 30.000 euros como resarcimiento para el padre de la víctima, Luis Fernando Ruggieri, boliviano, de 47 años, empleado en el supermercado Carrefour que falleció tras el apuñalamiento masivo, y 15.000 euros para el resto de heridos.

“Pido disculpas, no sé qué me pasó, qué me pasó”, dijo el acusado en declaraciones ante la jueza Silvia Perrucci compareciendo en la sala junto a los agentes de la policía penitenciaria.

Durante las investigaciones llevadas a cabo por los Carabineros, la jueza de instrucción,Patrizia Nobile, presentó un informe psiquiátrico que determinó que el hombre, a pesar de padecer trastornos mentales, era capaz de comprender en el momento de los hechos.

En los últimos meses, Tombolini había sido trasladado del departamento de psiquiatría de San Paolo en Milán a una comunidad protegida bajo arresto domiciliario.