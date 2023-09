$!Sospechoso del asesinato del ícono del hiphop, Tupac Shakur, bajo custodia en Las Vegas

Duane “Keffe D” Davis, de 60 años, fue arrestado en conexión con el tiroteo contra el rapero en la famosa Strip de Las Vegas el 7 de septiembre de 1996, informó el periódico Los Angeles Times. Shakur quedó herido y murió el 13 de septiembre de ese año.

Marc DiGiacomo, fiscal adjunto del condado de Clark, dijo hoy que un gran jurado del condado emitió una acusación ayer jueves contra Davis, por cargos de asesinato con uso de un arma mortal.

Entre tanto, la policía de Las Vegas tiene programada una conferencia de prensa la tarde de este viernes para dar más detalles sobre el arresto.

Después de años sin avances en el caso, el pasado julio la Policía de Las Vegas registró la vivienda de Paula Clemons, en Henderson (Nevada), esposa de Davis y quien en múltiples ocasiones había asegurado que su sobrino Orlando Anderson estuvo implicado en el asesinato del artista.

Anderson negó su responsabilidad en el asesinato en numerosas ocasiones y dos años después de la muerte de Shakur murió en un tiroteo entre pandillas.

El autor de “Hit ‘Em Up” fue asesinado a los 25 años después de salir de una pelea de boxeo en el hotel MGM Grand en Las Vegas tras recibir varios impactos de bala desde un vehículo.

En 2018, Netflix realizó el documental “Unsolved: The Tupac and Biggie Murders”, en el que aparece Davis afirmando que había estado en el vehículo junto al hombre que había disparado a Shakur, pero no quiso dar el nombre del responsable.