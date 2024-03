Video| Tercera guerra mundial: Donald Trump pronuncia unas palabras que sacuden el orden

En ese sentido, fue clarísimo respecto a las declaraciones originadas en Rusia y Corea del Norte. "Evitaré muy fácilmente la Tercera Guerra Mundial, muy fácilmente. Incluso antes de llegar a la oficina oval haré que se resuelva el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso se solucionará rápidamente", deslizó en conferencia.

Para darle más sustento a su teoría de no pasar ningún sobresalto, se encargó de remarcar los tiempos que le demandará solucionar los conflictos: "No me llevará más de un día. Sé exactamente qué decirle a cada uno. Me llevé muy bien con ellos".