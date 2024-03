Video| Sin luz, alimentos y algunos solo consumen agua con azúcar para sobrevivir: así es el día a día en Cuba

La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) calcula apagones en cerca del 31 % de Cuba durante la tarde-noche de este miércoles por "déficit de capacidad".

En su reporte diario sobre la situación energética, la empresa alertó que también habrá afectaciones durante el día debido a mantenimientos en algunas unidades de las centrales termoeléctricas terrestres.

El crítico panorama energético en la isla caribeña responde también a la falta de combustible para generar energía, según ha explicado la UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas.

La UNE comunicó en sus redes sociales que prevé para el horario "pico" de este miércoles una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.180 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 870 MW y la afectación -los circuitos que se desconectarán- alcanzará los 940 MW.

En medio de la oscuridad de su casa, Catalina, de 35 años, repasa los problemas de su día a día, similares a los que padecen en Cuba millones de personas por la grave crisis económica que sufre el país y que ha generado protestas en varias ciudades en los últimos días.

“No hay pan, no hay leche. No tenemos corriente. Los niños no van al colegio porque no desayunan y, cuando van, caminan hasta tres kilómetros porque no hay transporte...”, cuenta a EFE mientras a su lado su esposo Víctor, de 49, sólo asiente con la mirada perdida.

Él dice que ya una vez ha pedido en su trabajo que lo dejen volver a casa porque, entre tanto calor, apagones de más de diez horas y otras dificultades, mantenerse en pie es un reto: “Me voy porque tengo sueño, estoy cansado (...) Esto es duro, muy duro”.