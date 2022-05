“Pensé que me había chocado con una canoa”. Fue lo primero que pensó Joshua cuando pescaba bajo el agua en Belice y lo atacó un cocodrilo.

Joshua Young pescaba en la isla de Belice, en el Caribe, y sólo tenía en sus manos un arpón mientras hacía snorkel, cuando de repente se encontró en la oscuridad total y totalmente perdido: “Pensé que me había chocado con una canoa”, dijo después. Pero se llevó un gran sorpresa, cuando volvió a sumergirse lo que tenía era su cabeza dentro de las fauces de un cocodrilo de tres metros que lo empezó a atacarlo brutalmente.

“Sentí que una canoa chocaba contra mí, así que levanté la cabeza y miré a mi alrededor, pero no había nada, no había canoa ni bote”, contó Young.

Entonces, según el joven, “volví a sumergirme e inmediatamente sentí que algo se aferraba a mi cabeza”. Y añadió: “No sabía lo que era. Me tomó unos segundos darme cuenta de ‘oh, mierda, es un cocodrilo’”.

Fue una lucha por la supervivencia, en la que Joshua usó sus aletas para contrarrestar el movimiento de torsión del cocodrilo y evitar que lo arrastrara hacia la muerte.

‘Estaba tratando de enrollarme. La corriente era tan fuerte que luché contra ella para evitar que me hiciera rodar. Me salvó tener las aletas puestas, porque me permitían nadar mucho más rápido”, relató.