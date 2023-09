Tras conversar con diferentes ciudadanos y ciudadanas sobre la baraja de candidatos y candidatas que aspiran a la gobernación de Santander y la alcaldía de Bucaramanga, se vuelve recurrente observar la falta de claridad sobre quién puede representar mejor los intereses colectivos y afrontar los retos que se evidencian para transformar la ciudad y el departamento en territorios con mayores oportunidades y calidad de vida.

Algunas de las encuestas realizadas lo evidencian. El Centro Nacional de Consultoría indicó que el 23% de los encuestados en Bucaramanga no sabe por quién votar o no responde. La Firma WAA señaló que el 13% no votaría por ninguno de los candidatos de ser las elecciones en el momento de aplicación de la encuesta y el 9% optaría por votar en blanco, cifra que coincide con la encuesta Invamer.

Frente a la incertidumbre de a quién confiar nuestro voto se suma otro asunto. Los candidatos y candidatas se comprometen con todo. Es evidente que en el debate público y político no pueden quedarse sin respuestas ante los desafíos que se les plantean, teniendo en consideración el rol de liderazgo al que aspiran y el manejo de recursos públicos. Sin embargo, vale la pena señalar que, por el momento, solo aquello que fue plasmado en sus programas de gobierno es de inclusión obligatoria en el plan de desarrollo una vez resulten electos. Por lo tanto, resulta fundamental consultar y leer estos documentos, ya que es allí donde los candidatos y candidatas tuvieron la oportunidad de plasmar sus principales apuestas y visión para el territorio que aspiran gobernar.

El trabajo no es menor, solo entre los programas propuestos para Bucaramanga y Santander hay 1083 páginas, lo que hace que revisar todas las opciones sea una labor que muy pocos ciudadanos -para ser optimista- puedan llevar a cabo. Es por ello, que el espacio que abre Vanguardia para Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos -columna de opinión- será puesto a disposición de investigadores y académicos quienes -tras revisar los programas de gobierno de todos los candidatos a la alcaldía y/o gobernación- brindarán su opinión sobre la forma como los programas de gobierno abordan diferentes temáticas como migración, transparencia, seguridad, medio ambiente, género, salud, entorno económico, entre otras.

Les invito a que nos lean en este ejercicio que, aunque no pretende ser abarcativo, puede ser un punto de referencia en la reflexión sobre las diferentes propuestas que hoy nos presentan los candidatos y candidatas; y se construye en el marco de la Estrategia Elecciones Regionales 2023 que estamos liderando junto con el Instituto de Estudios Políticos de la UNAB, Sentir Unab Construir País, Vanguardia y Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos.