El evangelio sostiene que los Reyes Magos: “al entrar en la casa, encontraron al Niño con María su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro incienso y mirra”. San Mateo los ubica como provenientes de oriente, territorio que para los judíos significaba Arabia, Persia o Caldea. Por otro lado, la palabra “Mago” tenía diferentes significados: los orientales llamaban “magos” a los doctores, “mago” en lengua persa significa sacerdote y en griego “magoi” es una casta sacerdotal. Durante la edad media eliminaron la palabra “magos” porque esto tenía cercanía con la santa inquisición.

La fiesta de la Epifanía o de los “Santos Reyes” tiene su origen fuera del cristianismo como la Navidad, cuando los paganos, sobre todo en Egipto, celebraban la fiesta del solsticio de invierno el 25 de diciembre y el 6 de enero el aumento de la luz. Los griegos y los romanos acogieron el cristianismo, pero manteniendo algunos ritos de las antiguas religiones. No ocurrió lo mismo en el Nuevo Mundo cuando llegaron los españoles y no dejaron vestigios de las religiones ancestrales. El cristianismo ha destacado está fiesta porque considera que la visita de los reyes magos señala la trascendencia del nacimiento de Jesús. Sobre el número de los reyes magos hay diversas versiones, la biblia no especifica cuantos eran, en representaciones durante los siglos III y IV aparecen 2,3, ó 4, otras fuentes citaron 12 por las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles y en unos casos hasta 60. La tradición ubica los restos de los reyes magos en la ciudad alemana de Colonia.

Más de dos mil años después se sigue celebrando está fecha como emblemática para los cristianos. En Europa los reyes magos se conmemoran en varios países, como en Alemania, Bélgica, Austria, Polonia, Italia, Portugal, Francia y España. El país con mayor tradición de los reyes magos es España, donde tienen la bonita misión de entregar los regalos a los niños. En Venezuela, Colombia, República Dominicana, Argentina, México, Uruguay, Paraguay y Cuba se mantiene la tradición. Para los colombianos el famoso “paseo de olla del 6 de enero” es irremplazable y para los niños argentinos los regalos también los traen los Reyes. Estos reyes también se prestaron para la picaresca, especialmente en materia política. Durante los gobiernos de Rojas Pinilla, Juan Domingo Perón y Marcos Pérez Jiménez, destacaron a los “tres reyes vagos, Malhechor, Melgar y Malgastar” en una comedia de “Campitos” que fue la diversión de la época.