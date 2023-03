El 78% de los bumangueses desconfían de la mayoría de las personas, según el sondeo de opinión “Mi Voz mi Ciudad” realizado en febrero por el Programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos (BMCV). Sin confianza entre los ciudadanos, no hay cohesión social y, por lo tanto, no se cuenta con la capacidad para afrontar los desafíos que nos aquejan. De ahí la importancia de reconocer el valor del “vecindazgo”, como bien lo señala Germán Cortés, docente de psicología de la UNAB, el cual se vio resquebrajado durante la pandemia dadas las restricciones en las interacciones humanas. Por consiguiente, no sorprende las recurrentes manifestaciones de falta de cultura ciudadana.

Para romper con estas dinámicas, se requiere diálogo, empatía y curiosidad genuina por las preocupaciones de los otros. De ahí que BMCV se puso a la tarea de generar 17 encuentros ciudadanos en cada una de las comunas de Bucaramanga con el fin de conversar sobre las diferentes problemáticas del territorio y de la ciudad que soñamos. En estos encuentros participaron 210 ciudadanos (65% mujeres) y se llevaron a cabo durante 7 meses con una metodología rigurosa. Dado que solo se tuvo autorización para usar una de las 23 ágoras que administra la alcaldía, los puntos de encuentro fueron centros vida y salones parroquiales y comunitarios.

Pese a que a los participantes se les dejaba claro que desde el sector privado y académico no se tiene la capacidad suficiente para resolver los problemas, las personas agradecían el hecho de ser escuchadas y poder liberar tensiones. No obstante, el compromiso fue hacer visible sus voces. En este sentido, el pasado miércoles se llevó a cabo un evento en el que se presentaron las principales conclusiones del documento “Encuentros ciudadanos por la ciudad que queremos”. Allí se hicieron públicos testimonios como el de un ciudadano del Norte que señaló que para buscar empleo “debía poner una dirección de Bucaramanga porque si decía que vivía en el Norte no le daban trabajo”. En cada comuna hay necesidades particulares, pero la mayoría convergen en tres problemáticas: 1) falta de movilidad; 2) inseguridad y 3) drogadicción.

El evento contó con la valiosa participación de los secretarios municipales de Hacienda y del Interior, la gerente de Metrolínea y el asesor en desarrollo sustentable del AMB, así como de líderes comunitarios y de la mayoría de candidatos a la alcaldía. Esperamos que este insumo, que puede ser descargado de la página web de BMCV, sea de utilidad para la administración y en el debate electoral.