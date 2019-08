La enorme capacidad que tenemos los ciudadanos para desentendernos del valor civil por el miedo que nos producen las amenazas de los violentos, nos lleva a dejar lo importante en el olvido. Esa es la razón por la cual ya nadie se acuerda de las declaraciones entregadas en el año 2012 por Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, gracias a las cuales pudimos conocer la incidencia del fenómeno paramilitar en el ámbito político de Floridablanca. Un fenómeno que al parecer ha vuelto a resurgir en el corazón del barrio El Dorado, donde unos extraños personajes a quienes han visto de la mano del “Tío Nacho”, vienen intimidando a la comunidad con la advertencia de ser paramilitares en medio de la disputa de un terreno que la comunidad reclama como suyo, sin que hasta el día de hoy Héctor Mantilla se haya pronunciado al respecto. El temor está vigente, y no son pocos los líderes comunales de otros barrios, que han manifestado haber recibido presiones semejantes para apoyar a un candidato que viene siendo patrocinado por un “bachiller” procedente de Barrancabermeja, a quien este gobierno premió con una importante contratación a pesar de ser conocido por sus pésimas obras y el incumplimiento de sus obligaciones laborales. Valdría la pena escudriñar por qué lo hizo Mantilla, pero voy a esperar a que se den las alianzas políticas dentro de la campaña de su protegido Miguel Ángel Moreno Suárez, para comprobar mi teoría. Por ahora no hay que olvidar que quien se presentó como el renacer de la política en Santander, obtuvo en sus aspiraciones a la alcaldía el apoyo del partido parapolítico de Luis Alberto Gil y sus principales alfiles, los mismos que hoy se rasgan las vestiduras por la demanda que le interpuso a su candidato la veedora Laura Yaneth Ardila Mejía, a quien lastimosamente ya amenazaron de muerte en un municipio que cada día se vuelve más oscuro. Adenda: Señor Mario Camacho Prada, ¿Qué está haciendo el “contrahacker” Carlos Escobar en el apartamento 1109 de la Carrera 25 No 18-39 de Bucaramanga?

Próxima columna: La cara oculta de Claudia López.