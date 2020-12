11 Concejales de Bucaramanga solicitaron al Alcalde no acatar actualización catastral

Con un acto simbólico frente a la Alcaldía de Bucaramanga, los 1 concejales mayoritarios le solicitaron al alcalde Juan Carlos Cárdenas la no actualización catastral de los predios ubicados en los sectores 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de la ciudad.

La noticia fue confirmada por el concejal de Bucaramanga, Francisco ‘Pacho’ González, quien manifestó que “pedimos al mandatario local la no aplicación de la base catastral que dejó heredada Rodolfo Hernández, la cual fue reafirmada por un fallo del Consejo de Estado”.

El cabildante afirmó que “este no es un momento fácil para la ciudad y por eso solicitamos que no se de aplicación a esta decisión. Le pedimos al Alcalde que se adopten medidas que no permitan aumentos desmedidos e injustos en el impuesto predial que deben pagar los bumangueses el próximo año”.

González Gamboa fue enfático en afirmar que “esta medida es lesiva porque contempla aumentos hasta el 100% y en su momento fue cuestionada por los entes de control. Daremos los debates correspondientes y las luchas en favor de la ciudadanía, que no aguanta un impuesto más”.

Asimismo, el concejal del partido Liberal anunció que “además de rechazar la actualización catastral haremos una revisión en el Proyecto de Acuerdo 054 de actualización tributaria de la ciudad para que no haya no alzas desmedidas en el Impuesto Predial”.

La iniciativa fue respaldada por los concejales Francisco González, Fabián Oviedo, Nelson Mantilla, Leonardo Mancilla, Carlos Barajas, Robin Hernández, Javier Ayala, Cristian Reyes, Luis Ávila, Luis Castañeda y Jorge Rangel.