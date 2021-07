Para intersección Palenque - Café Madrid, por valor de $36.342 millones, se presentaron 20 oferentes; mientras que para la construcción de la doble calzada de La Virgen - La Cemento por valor de $67.581 millones radicaron sus ofertas 14 proponentes.

“Los pliegos de la licitación fueron aprobados por la ANI e Invías. Este es un proceso garantista que permitió la pluralidad de oferentes”, señalaron voceros del Idesan, entidad encargada del proceso licitatorio.

Los $103.924 millones de las obras de la fallida Concesión ZMB, fueron apropiados por el Idesan tras la aprobación por parte de la Asamblea departamental para asumir un empréstito por esa cantidad y que será pagado a través del recaudo de los peajes de Lebrija y Rionegro.

Según el cronograma del proceso, hoy el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, dará a conocer la evaluación de los oferentes y el próximo 21 de julio se llevará a cabo la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso licitatorio.

Sin interventor

A pesar la pluralidad de oferentes y el cumplimiento del cronograma para la adjudicación de las obras viales en El Norte, el Idesan aún no ha dado apertura al proceso de contratación de la interventoría de la construcción de la doble calzada de La Virgen - La Cemento, así como la rehabilitación de la vía del Palenque - Café Madrid.

“El proceso aún no ha podido ser aperturado ya que se encuentra en revisión de los documentos por parte de Invías”, agregaron desde el Idesan.

Aunque el cronograma señala que el próximo 28 de julio se firmaría el contrato de la obra, la normativa, ningún contrato puede comenzar a ser ejecutado hasta tanto no tenga su respectiva interventoría, en tal sentido, los trabajos de la antigua Concesión ZMB no arrancarían hasta tanto el Idesan no contrate la interventoría del millonario proyecto.

Desde el 2016 Idesan asumió, en representación del departamento, la concesión vial. Cinco años después los avances de los tramos siguen siendo mínimos.

Las obras de la ZMB se financian con el recaudo de los peajes de Rionegro y Lebrija, que producen cerca de $114 millones diarios.