Según el diputado del Centro Democrático, Hugo Cardozo, ponente de la iniciativa, los millonarios recursos serán comprometidos de las vigencias 2021, 2022 y 2023, con el fin de llevar a cabo una serie de obras de infraestructura en el departamento, principalmente en la obra de la doble calzada de La Virgen – La Cemento, en el Norte de Bucaramanga.

“Estas vigencias futuras son esenciales para el desarrollo regional, venimos desde hace varios años atrás en la lucha de que se pueda estas obras llevar a cabo. La mayoría de estos recursos serán invertidos en la vía que conecta al Palenque con el Café Madrid y la Virgen - la Cemento, corredor que es importantísimo para el Norte de la ciudad y que le va a traer desarrollo al departamento”, aseguró Hugo Cardozo.

Incertidumbres en las obras

Por su parte, el diputado de la U, Óscar Sanmiguel, cuestionó la confiabilidad del proyecto de Ordenanza toda vez que el mismo fue viabilizado en la vigencia 2019, cuando las proyecciones de recaudo en los peajes de Lebrija y Rionegro no estaban afectadas por la pandemia. Además de la falta de información del sobrecosto que podría tener las obras por el retraso de estas.

“Este proyecto fue viabilizado en el 2019 con unos precios acordes al 2019 y hoy estamos en el 2021, lo que me hace pensar que nosotros no estaríamos haciendo un ahorro y más aún, cuando ni siquiera hemos sido capaz de ejecutar los recursos al día del mismo recaudo de los peajes. A mí no me da la certeza y la seguridad de que esas obras proyectadas con una planificación del 2019, a hoy, no tengo la certeza de si con esa plata del recaudo, con esa plata del crédito realmente tengamos la certeza de que vamos a culminar esas obras y no se conviertan en elefantes blancos, pero tampoco nos dicen cuánta plata de más nos valen estas obras”, acotó Sanmiguel.

Al final las mayorías en la duma dieron el voto favorable a la iniciativa.