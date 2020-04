La Contraloría General de la República prendió las alarmas por el presunto sobrecosto en los kits de mercados para atender la emergencia del COVID-19 por parte de las administraciones de Girón y Barrancabermeja, a cargo de Carlos Román y Alfonso Eljach, respectivamente.

La lupa sobre Girón

El ente de control fiscal indaga las razones por las cuáles los precios de los mercados en Girón fueron adquiridos con supuestos sobrecostos de hasta 32% frente al valor comercial.

Según las investigaciones de la Contraloría, la administración de Carlos Román celebró un contrato por $1.400 millones para la adquisición de 20.000 kits de mercado, con el fin de que fueran entregados a población vulnerable, en el marco de la emergencia que se registra en todo el país por cuenta del Coronavirus. En dicho contrato, suscrito con el contratista Ariel Castro Garcés, la Alcaldía de Girón pagó $70.000 por cada uno de los kits, cuando se estima que el valor de los mercados debía ser de $53.191.

Esta información de la Contraloría concuerda con la investigación del Comité de Transparencia por Santander a los contratos celebrados en Santander para atender la pandemia.

“En el municipio de Girón se encontró que cada kit alimentario comprado por la administración tiene un valor de $70.000, sin embargo, al realizar la cotización de los mismos productos en una almacén de cadena (valga decir, a precios full sin descuento por volumen de compra), cada kit alimentario tendría un costo de $51.200. Lo cual indica que, en el total del contrato, el sobrecosto supera los $375 millones. En esta contratación no se realizó un estudio de los precios en los estudios previos, no se determinó si los mismos están de acuerdo con los del mercado. No se contempló la posibilidad de sustitución de alimentos en caso de desabastecimientos de ciertos productos. No se encuentra tampoco una justificación para la escogencia del contratista, que dé cuenta de su idoneidad”, señaló Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia.

El contrato entre la Alcaldía de Girón y Ariel Castro Garcés se firmó el pasado 25 de marzo y se liquidó el 3 de abril. Para tal fin, la administración Román entregó un anticipo de $700 millones el día de la firma del contrato y los $700 millones restantes una vez liquidado el mismo.

Pidió auditoría

Por su parte, Carlos Román, alcalde de Girón, señaló que no existió ninguna irregularidad, por lo que les solicitó a los entes de control que auditen directamente la contratación y ejecución del mismo.

“El lunes nosotros solicitamos directamente a la Contraloría que nos audite, pues tenemos la conciencia tranquila que hicimos todo de manera correcta. Ya hemos entregado las ayudas al 90% de los barrios de estratos 1 y 2 del municipio. Al día de hoy (ayer) se entregaron ayudas a 100 barrios eso es más del 50% de los hogares”, indicó el mandatario local.

Sobrecostos en Barrancabermeja

Así mismo, la Contraloría General puso la lupa sobre la contratación de 5.000 kits de mercados en el marco de la emergencia del Coronavirus en Barrancabermeja. Según, el ente de control fiscal, el contrato por $815 millones entre la administración Eljach y Disandi SAS, registra presuntos sobrecostos del 41%.

“Se han detectado sobre costos del 52,9% en un kilo de lentejas, del 46,5% en un kilo de frijol y de 48,2% en el costo del atún”, señaló la Contraloría.

Dicho contrato fue firmado por la administración Eljach el pasado de 27 marzo, luego de que la empresa Disandi SAS, representada legalmente por Heydil Andrés Mantilla Hernández, aceptara la invitación que le elevó la propia Alcaldía para ejecutar el contrato.

Reajustes biomédicos

Así mismo la administración de Barrancabermeja también se encuentra en el centro de la polémica luego de tener que reajustar los precios unitarios de los productos de bioseguridad que pretendía adquirir para afrontar la emergencia en el puerto petrolero.

“En el contrato para compra de elementos de bioseguridad, se suscribió con precios muy por encima de los precios comerciales, aun considerando las condiciones propias del mercado en este momento de crisis. Posteriormente, se hizo un acta de reajuste a los precios, en la cual se puede observar que productos como tapabocas desechables comprados a 7.714 pesos, bajaron a 2.617 cada unidad; guantes caja x100 comprados a $56.750 bajó a $45.220; polainas gorros desechables pasaron de $4.313 a costar $357, solo en este último producto el sobre costo era de más de 12 veces el precio real. Si se pudo hacer reajustes a los precios, queda la pregunta, ¿por qué no se contrató desde el primer momento con precios ajustados al mercado?”, agregó Marcela Pabón.

A pesar del reajuste de los precios, el diputado de la Alianza Verde, Ferley Sierra denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría a los funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja involucrados en este contrato.

“Ajustar precios después de suscrito el contrato y acta de inicio no será causal para evadir la responsabilidad disciplinaria por presuntas irregularidades en la etapa precontractual que conllevaron a sobrecostos en el contrato; eso no los exime del dolo en el actuar y por ende proceden las respectivas acciones legales”, señaló el diputado.

El contrato es ejecutado por Macrorigami SAS, con un plazo de un mes.

Abierto a investigaciones

Alfonso Eljach, alcalde de Barrancabermeja celebró que se estén realizando todas las investigaciones a los contratos que se celebran en su administración ya que según él, no hay ninguna irregularidad contractual en los mismos.

“Entiendo que ha sido una denuncia ciudadana y es conveniente que las autoridades hagan lo que corresponde para garantizar las buenas actuaciones de los gobiernos. Siempre he manifestado poner a disposición de las autoridades todos los documentos necesarios para que se adelanten sus averiguaciones. Ha sido pilar de trabajo exigir a mi equipo gobierno, cumplimiento estricto de las normas y total transparencia en cada una de nuestras decisiones”, señaló el mandatario local.