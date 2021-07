El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, pidió toda la transparencia en el millonario proceso licitatorio que adelanta el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, por $104 mil millones para contratar la construcción de la doble calzada de La Virgen - La Cemento, así como la rehabilitación de la vía del Palenque - Café Madrid, en el norte de Bucaramanga.

Según Cárdenas Rey, es necesario que el Idesan respete el Pliego Tipo y no realizar modificaciones en la millonaria licitación pública, donde hay 34 oferentes dispuestos a desarrollar las megaobras.

“Celebramos el esfuerzo que se hizo para estar en el Secop II, pero ese esfuerzo no puede quedar con ningún tipo de cuestionamientos. No se pueden hacer cambios ahora en el Pliego Tipo, exigir cosas que no se han venido manejando. No son pertinentes y generaría dudas”, señaló el mandatario local.