Tras cinco horas de sesión, la plenaria de la Asamblea de Santander, con 10 votos a favor de 15 posibles, escogió al economista y administrador de empresas Carlos Fernando Pérez Gélvez como nuevo contralor departamental.

Con dicha determinación de la duma departamental, el gobernador Mauricio Aguilar logró que el control fiscal a sus dos primeros años de gobierno esté en manos de uno de los hombres de la entera confianza de su familia.

“El doctor Carlos Fernando Pérez registra como coordinador de la campaña de Mauricio Aguilar a la Gobernación. El ser amigo de alguien no es sinónimo de estigmatización, sin embargo, sí resta credibilidad a la independencia que pueda tener su función de vigilancia para con quien fue su candidato”, señaló el politólogo Gerardo Martínez.

Contralor niega el respaldo de los Aguilar

A pesar de que la misma coalición que conformó Mauricio Aguilar para promover sus iniciativas de gobierno en la duma fue la que votó por Pérez Gélvez para que fuera escogido como Contralor, el propio Carlos Fernando Pérez insiste en que los Aguilar no tienen nada que ver con su elección.

“Lo que sí veo es que han querido tejer una nube de duda en contra de Carlos Fernando Pérez, sobre si es cuota de Aguilar o no es cuota. El Gobernador ha sido supremamente respetuoso con la Asamblea, con todo el mundo, para él estar diciendo: vea él es mi candidato, ¡no! El hecho que yo haya participado en una casa política no quiere decir que me estuvieran respaldando para este proceso. Mauricio Aguilar no tiene diputados propios para decir que voten por mí, él formó su coalición para sus temas no para elegir Contralor”, afirmó Carlos Fernando Pérez.

La Liga se ‘volteó’ en el último momento

Aunque en un comunicado público la Liga Anticorrupción (movimiento ciudadano promovido por el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández) había anunciado que con sus dos credenciales en la Asamblea votaría en blanco en la elección de Contralor departamental, solo uno de los corporados ‘rodolfistas’, Jonathan Duarte , acató la decisión del movimiento. No fue así con Anabel Tarazona quien en “último minuto” cambió de parecer y votó por Carlos Fernando Pérez.

“Fue un voto de último momento, pero sin irrespetar los estatutos de la Liga y sin decir que este voto significa que la Liga es un movimiento corrupto, ni que la Liga se va a prestar para cosas indebidas con el Gobernador. Por el contrario, estamos partiendo del hecho que el Gobernador va a hacer una excelente gestión, que va a trabajar de manera correcta, precisa de igual manera como nos lo enseñó el ingeniero Rodolfo, con nuestro mandamientos de no robar, no mentir, no traicionar. Vi la hoja de vida del doctor Carlos Fernando Pérez y vi que es la persona idónea para hacer el control fiscal que el departamento necesita y merece”, afirmó la diputada de la Liga.

Contrario a lo expuesto por la diputada, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, líder de la Liga Anticorrupción, anunció sanciones para quienes no hayan acatado las decisiones del movimiento ciudadano.

“Contradijo las indicaciones de la Liga y a ellos se les olvida que la curul no es de ellos, es del movimiento. Voy a averiguar qué pasa, con qué argumentos. Pero eso fue que les ofrecieron puestos y contratos. Cuando dicen: acuerdo programático, gobernabilidad, es simplemente qué se roba usted y qué me robo yo. Esa no fue la instrucción mía, mi instrucción era votar en blanco, porque ninguno de los tres aspirantes servía. Tenemos que averiguar bien para ver qué acción se puede tomar. Pero si se puede, la echamos de la Liga”, señaló Rodolfo Hernández.

Así votaron los diputados

Aunque la votación para elegir Contralor fue secreta, tal y como indica el manual interno de la corporación, varios diputados decidieron hacer público su voto.

Es así como los diputados Jonathan Duarte, Mauricio Mejía y Giovanni Leal, de la Liga Anticorrupción, Cambio Radical y Alianza Verde, respectivamente, dejaron constancia en el acta de que su voto fue en blanco.

De igual forma, Ferley Sierra y Leonidas Gómez, corporados de la Alianza Verde y Dignidad Santandereana, anunciaron públicamente que votaron por Hernando Medina.

Así las cuentas, los diputados Luis Eduardo Díaz, Claudia Ramírez (Conservador); Alfonso Pinto, Emel Harnache (Liberal); Marggy Rangel (Cambio Radical); Óscar Sanmiguel (La U); Camilo Torres (Polo); Hugo Cardozo (Centro Democrático); Nakor Rueda (ASI) y la ya mencionada Anabel Tarazona (Liga) votaron por Carlos Fernando Pérez como nuevo Contralor departamental.

El diputado Noé Alexander Medina, del Centro Democrático, no votó por estar impedido.

¿Quién es carlos fernando pérez?

El nuevo Contralor de Santander es economista y administrador de empresas.

Además de su doble titulación, Carlos Fernando Pérez es especialista en Gerencia Pública de la UIS, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás y magíster en Gestión Pública y Gobierno de la Udes.

Pérez Gélvez tiene una trayectoria profesional de más de 25 años en el sector público y privado. Donde se ha desempeñado como consultor y asesor de empresas públicas y profesor universitario de varias instituciones académicas de la región.

En 2011, Pérez Gélvez aspiró al Concejo de Bucaramanga impulsado por la iglesia cristiana Asamblea de Dios y obtuvo la cuarta votación más alta del partido de la U, con 2.510 votos, pero no le alcanzó para obtener una curul en el cabildo municipal.

Sin embargo, al año siguiente Pérez Gélvez fue designado secretario general de la Contraloría de Santander, durante el gobierno de Richard Aguilar, por recomendación del exgobernador Hugo Aguilar, y del ese entonces diputado de Santander Iván Aguilar, quien fungía como Presidente de la Asamblea (Iván Aguilar y Carlos Pérez habían sido fórmula en la campaña electoral del 2011).

Aunque hasta el 30 de diciembre pasado Pérez Gélvez estaba por fuera de la terna de elegibles, toda vez que solo había alcanzado la cuarta casilla en el concurso de méritos, la sorpresiva renuncia a última hora de Pablo César Díaz Barrera a su aspiración al cargo de Contralor Departamental, a pesar de haber obtenido la máxima puntuación en las pruebas de la convocatoria pública, le permitió que la plenaria de la Asamblea reorganizara la terna omitiendo a Díaz Barrera. En su reemplazo integró como ternado a Contralor a Carlos Fernando Pérez Gelvez, quien seguía en el orden de elegibilidad del concurso de méritos.

Según varias fuentes, Carlos Fernando Pérez es cuota directa del clan Aguilar, específicamente del exgobernador Hugo Aguilar (quien se encuentra privado de la libertad pagando una condena por parapolítica). Pérez Gelvez fue secretario general de la Contraloría Departamental durante el gobierno de Richard Aguilar y ahora vigilará a la administración de su hermano, el gobernador Mauricio Aguilar.

Varias fuentes le han confirmado a esta redacción que el día de la recaptura de Hugo Aguilar por parapolítica el pasado 11 de diciembre, Pérez Gélvez se encontraba reunido con Aguilar Naranjo. Sin embargo, hasta el día de hoy el Contralor departamental continúa desestimando dichas versiones, así como su amistad con el excoronel Hugo Aguilar.