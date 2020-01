La renuncia a última hora de Pablo César Díaz Barrera a su aspiración al cargo de Contralor Departamental, a pesar de haber obtenido la máxima puntuación en las pruebas de la convocatoria pública, continúa suscitando incertidumbre jurídica al interior de la Asamblea de Santander, donde los diputados siguen sin conformar una terna oficial de aspirantes a ocupar el mencionado cargo en el órgano de control.

Aunque hasta el 30 de diciembre había una lista de elegibles definida por ser los puntajes más altos en el concurso de méritos que llevó a cabo la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, la renuncia al día siguiente por parte de Pablo César Díaz Barrera (hermano del exalcalde de Floridablanca, Néstor Díaz, y del saliente secretario de Infraestructura departamental, Carlos Díaz), suscitó la suspicacia y la incertidumbre jurídica al interior de la Asamblea.

Según varios de los diputados, antes de continuar adelante con el proceso de elección del nuevo Contralor, primero se debe aclarar si la renuncia de Díaz Barrera estuvo ajustada en el marco de la Ley.

“Estamos exigiendo que exista claridad ante todo en el tema de la renuncia de la persona que se encontraba en el primer lugar de la lista de elegibilidad. Yo no conozco norma alguna que le permita a la mesa directiva anterior haber aceptado la renuncia, probablemente exista dicha norma, pero a hoy no tengo la claridad de que realmente sí estaba facultada la mesa directiva anterior para aceptar esa renuncia, y en la medida que no exista la claridad con respecto a ese tema, no podemos nosotros conformar una terna”, expuso Mauricio Mejía, diputado de Cambio Radical.

Postura similar adoptó el corporado del Centro Democrático Alexander Medina.

“No tengo ninguna duda de la capacidad de cada uno de las personas que integran la terna, sin embargo, tratándose de un proceso anterior, el cual tuvo una renuncia de uno de los ternados, debemos elevar una consulta a quien corresponda, para que nos certifique que no hay ningún vicio ni se ha incurrido en ninguna irregularidad, para poder seguir adelante con la elección”, indicó el diputado Medina.

Por su parte, el diputado de la U, Óscar Sanmiguel, quien integraba la anterior mesa directiva de la Asamblea, defendió la transparencia del proceso y solicitó que se continúe adelante con la elección del Contralor dentro de las fechas estipuladas por la Ley.

“Nosotros como integrantes de la mesa directiva anterior llevamos a cabo un proceso conforme a la Ley, un proceso transparente, con una entidad ampliamente reconocida como la Unab. Cada diputado está en el derecho de solicitar las consultas que desee, pero nosotros no hicimos nada por fuera de lo que indicó la Contraloría y lo avalado por el Consejo de Estado. La misma norma señala que ante una circunstancia de retiro o de falta de alguno de los integrantes, inmediatamente el que sigue en la lista es la persona que se tiene que escoger, pero acá el tema es que hay un cronograma que tenemos que cumplir y con base en eso es que debemos continuar con la elección”, señaló el corporado Sanmiguel.

Candidata pidió ser ternada

Además de la renuncia de Díaz Barrera, la Asamblea departamental también deberá resolver la solicitud elevada por Sandra Jaqueline Guerrero Velandia, quien pide que a pesar de estar ocupando la séptima casilla en la lista de elegibles, se le incluya en la terna definitiva de aspirantes a Contralor Departamental en cumplimiento del principio de equidad de género que rige en el país.

“Solicito de manera muy respetuosa revisar el contenido de la reclamación presentada y aplicar la norma vigente en relación del principio de equidad de género, que rige la presente convocatoria para la conformación de la terna de Contraloría”, señala comunicación de Sandra Guerrero.

La Unab citada a debate

Ante las dudas jurídicas suscitadas alrededor de la conformación de la terna de elegibles, el presidente de la Asamblea, el conservador Luis Eduardo Díaz, citó a los representantes de la Unab encargados de llevar a cabo el proceso de selección, para que rindan un informe y aclaren las dudas de los corporados con respecto al concurso de méritos para elegir Contralor Departamental.

La plenaria está citada para hoy a las 9:00 de la mañana en el recinto de la Asamblea.

Voto público

A su turno, el diputado de la Alianza Verde, Ferley Sierra, presentó una proposición para que el voto de los 16 corporados para elegir Contralor sea público y sustentado.

“La proposición lo que busca es que cada diputado exponga públicamente las razones para dar el voto. Al momento que vayamos a votar cada uno lo hará de manera privada, pero que las razones que motiven cada voto y la persona por la que lo va a depositar sean claras por anticipación para que la ciudadanía tenga confianza en lo que aquí está ocurriendo”, explicó el corporado de la Alianza Verde.

Aunque la iniciativa no fue puesta a votación hasta tanto no se aclare si es jurídicamente viable, toda vez que el reglamento interno de la Asamblea indica que el voto para elegir Contralor es secreto, varios corporados como Mauricio Mejía y Giovanni Leal, de Cambio Radical y Alianza Verde, respectivamente, anunciaron que aplicarán el voto público antes de la elección.

En orden de elegibilidad

Para el abogado y politólogo, Gerardo Martínez, con la renuncia de Díaz Barrera inmediatamente sube quien estaba de cuarto en la lista de elegibles de la Unab, tal y como lo señala la Ley.

“Según la norma, en caso de alguna circunstancia que conlleve al retiro o la falta absoluta de algunos de los integrantes de la terna, deberá completarse con la persona que haya ocupado el cuarto lugar en el puntaje final, y así sucesivamente en el orden de mérito”, indicó el abogado administrativista, Gerardo Martínez.

Según la lista definitiva de la Unab, la persona que ocupó el cuarto lugar en la lista de elegibles es el hombre que fue secretario general de la Contraloría Departamental durante el gobierno de Richard Aguilar, Carlos Fernando Pérez, hombre de la plena confianza del clan Aguilar, que por tercera ocasión está al frente de la Gobernación de Santander, esta vez de la mano de Mauricio Aguilar.

Según el cronograma del proceso, hoy la Asamblea deberá de notificarle al Departamento Administrativo de la Función Pública la terna de elegibles para Contralor departamental, con el fin de la práctica del examen de integridad a los tres aspirantes.