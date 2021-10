El Consejo de Estado decidió dejar en firme la elección de Carlos Román Ochoa como alcalde de Girón, luego de haber sido anulada por el mismo tribunal en febrero de este año.

Así lo decidió la Sección Quinta, luego de acatar el fallo de la Sección Tercera en el que se señaló que Carlos Román Ochoa no cometió doble militancia como se había señalado meses atrás.

La Sala Contenciosa Administrativa de la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno, resolvió en su fallo “confirmar la sentencia del 28 de agosto 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander”, en la cual se aseguró que Román Ochoa no actuó en doble militancia.

El 28 de agosto de 2020, luego de que ante el Tribunal Administrativo de Santander, Carlos Leonardo Hernández interpusiera una demanda en contra de la elección de Carlos Román Ochoa por posible doble militancia, el tribunal aseguró que el alcalde electo no había incurrido en el vicio electoral.

Posterior a eso, Hernández interpuso la demanda ante el Consejo de Estado que en febrero de 2021 determinó que Román Ochoa sí había incurrido en doble militancia.

Sin embargo, la defensa de Román Ochoa pidió, a través de una tutela en la Sección Tercera, revisar la decisión de la Sección Quinta.

En agosto pasado, la Sección Tercera le ordenó a la Quinta revocar, en el término de 10 días, la decisión que había emitido en primera instancia.

Así las cosas, en la tarde de ayer, los magistrados decidieron revocar su decisión en primera instancia, acatar los fallos del Tribunal Administrativo de Santander y de la Sección Tercera del Consejo de Estado y dejar en firme la elección de Román como alcalde de Girón.

A través de sus redes sociales Carlos Román celebró la decisión asegurando que “nuestro compromiso y lucha por un mejor bienestar para todos los gironeses no va a parar, restan aún dos años y dos meses de mucho trabajo”.

Girón: con dos alcaldes

Luego de que el Tribunal Administrativo de Santander le notificara a la Gobernación la pérdida de la credencial de Carlos Román como alcalde de Girón, el 20 de junio se realizaron elecciones atípicas y Yulia Rodríguez fue elegida.

Desde entonces, Rodríguez ha ejercido como alcaldesa pero esta decisión podría anular su elección.

Abogados consultados por Vanguardia señalaron que en este momento, el municipio de Girón cuenta con dos alcaldes: judicialmente Carlos Román y legalmente Yulia Rodríguez.

Si bien es cierto que el Consejo de Estado determinó que Román deberá seguir siendo el alcalde del municipio, Yulia Rodríguez fue electa legalmente en su momento con las garantías de un proceso de elección democrático.

“Acá no cabe duda que Yulia va a demandar porque su elección no tuvo irregularidades, su administración no ha tenido cuestionamientos y en el marco de lo legal, su elección está en firme, a pesar de la decisión del Consejo de Estado”, indicó un abogado especialista en la materia que pidió mantener su nombre bajo reserva.