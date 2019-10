“Atendiendo lo expuesto y acreditados los elementos configurativos de la prohibición de doble militancia, para el sub júdice se encuentra estructurada la causal en la que incurrió el señor Fredy Anaya, afiliado al partido Cambio Radical, al haber apoyado claramente al ciudadano Nerthink Mauricio Aguilar, quien aspira a la Gobernación del departamento de Santander y pertenece a una agrupación política distinta, pues como se indicó en los antepuestos se encuentra probado que el Partido Cambio Radical inscribió al ciudadano Elkin Bueno como candidato para el próximo certamen electoral”, resolvió el CNE.

Según el CNE, Fredy Anaya como candidato a la Alcaldía con el aval de Cambio Radical no podía realizar manifestaciones de apoyo a la candidatura a la Gobernación de Mauricio Aguilar Hurtado, pues el candidato de Cambio Radical a esta entidad es Elkin Bueno.

Le puede interesar: Informe señala a Fredy Anaya y Claudia López de compra de avales

Sin Anaya en el camino, ¿ahora qué?

Para el politólogo santandereano Gerardo Martínez, tras la decisión del CNE de revocar la candidatura de Fredy Anaya a la Alcaldía de Bucaramanga, la primera tendencia sería la unificación del voto de maquinaria.

“Las maquinarias actúan así, se van a donde haya otra maquinaria, porque ellos migran donde haya satisfacción, algo para dar ahora y algo para repartir después. Ese es el voto de maquinaria. La primera tendencia de los votos de maquinaria que se quedan sin candidato es irse para donde haya votos pagos, además, viene una reacción, que es muy común, que es la de tratar de recuperar parte de lo que han invertido, y así comienzan las conversaciones. Claro, ahora va a haber una posibilidad menor de conversación, porque no hay muchos actores que quieran entrar en el juego de negociar todas esa adhesiones, ahí la única sería Claudia (López)”, consideró Martínez.

Sin embargo, algunos sectores al interior de la campaña de Fredy afirmaron que las diferencias entre Anaya Martínez con el senador Miguel Ángel Pinto, esposo de la candidata Claudia Lucero López, impedirían una posible adhesión de ambas campañas.

“Jaime Durán ya llamó a su equipo y les dijo que con la revocatoria de Fredy ahora la intención es votarle a Juan Carlos Cárdenas. Nada qué ver con Miguel Ángel o el ‘Pote (Édgar Gómez)’”, señaló una fuente cercana.

Vanguardia intentó en varias oportunidades comunicarse con Fredy Anaya, pero no fue posible.

No obstante, en un video difundido en redes, Anaya insiste en que su candidatura sigue en firme. “Es cierto que el CNE revocó mi inscripción, pero lo que es cierto también es que ya interpuse el recurso que me permitirá seguir llevando la campaña como la hemos venido desarrollando hasta ahora. Esta es otra artimaña de la politiquería y del populismo que no quieren que Fredy llegue a reactivar a Bucaramanga”, señaló Anaya Martínez.