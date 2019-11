Continúa la polémica en torno al cuestionado proceso de elección del nuevo director de la CAS

la declaratoria de insubsistencia de Jairo Jaimes Yáñez como Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, minutos antes de celebrarse la última sesión ordinaria de la entidad el pasado lunes, suscitó una nueva polémica dentro del cuestionado proceso para escoger al nuevo Director de la corporación ambiental que maneja un presupuesto cercano a los $40 mil millones.

‘Prendió el ventilador

Tras su repentina salida, Jaimes Yañez, ‘prendió el ventilador’ y aseguró que su despido de la Corporación se dio por no acceder a presiones del propio Juan Gabriel Álvez, en nombre del gobernador Didier Tavera para no dar cumplimiento al fallo de un juez que ordenaba darle asiento al señor José Evelio Aguablanca en el Consejo Directivo de la entidad como representante principal de las comunidades indígenas.

“Primero el Director, (Luis Gabriel Álvarez), por órdenes del Gobernador, (Didier Tavera), de que me ausentara o pidiera un permiso o en su defecto me incapacitara por tres días. Hubo presiones sobre ese tema. Posteriormente me presionaron para que no comentara el tema de la decisión del juez que ordenaba que el señor José Evelio Aguablanca, fuera citado al Consejo Directivo, a pesar de que es una orden judicial. Como yo me negué a esos temas, ayer, (lunes), en la mañana antes del Consejo Directivo me encontré con la sorpresa que me había declarado insubsistente el Director”, señaló Jairo Jaimes.

Así mismo, el exsecretario de la CAS reconoció que el domingo pasado envió una comunicación convocando a la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Corporación, incluído José Evelio Aguablanca, en reemplazo de Octavio Aguablanca, como representante de los U’WA, situación que aceleró su salida de la entidad.

“Solo di cumplimiento a un fallo judicial, nada más. pero acá había presión total del Gobernador. Incluso en la demanda contra el señor juez por presunto prevaricato es de abogados de la Gobernación para controvertir al juez. Si no le hizo unas cinco llamadas el Gobernador para preguntarle si ya había la denuncia no fue nada”, agregó Jaimes.

Directivas de la CAS se defiende

Por su parte, Juan Gabriel Álvarez, director de la CAS, desestimó las afirmaciones del Jaimes Yañez y aseguró que no existe ningún tipo de presión indebida con el fin de direccionar la elección del nuevo Director.

“La salida del doctor Jaimes no tuvo nada que ver con el proceso de elección del nuevo Director. Él era un funcionario de libre nombramiento y remoción, su salida se dio por temas administrativos nada más. Acá no hubo ninguna presión de nadie para que saliera el doctor Jairo, yo soy totalmente independiente en la Dirección de la Corporación”, aseveró Juan Gabriel Álvarez, director de la CAS.

Aunque reconoció que sí se reunió con Jairo Jaimes el pasado domingo, Juan Gabriel Álvarez, negó haberle solicitado a Jaimes Yáñez que se declarara incapacitado o que ocultara la información sobre la tutela que ordenaba a José Evelio como consejero en el Consejo Directivo de la CAS.

En el mismo sentido, el gobernador Didier Tavera, desestimó estar ejerciendo algún tipo de presión política para quedarse con la CAS.

“Yo no ejerzo presión sobre nadie”, señaló el mandatario departamental.

Aumenta la puja por la CAS

Según fuentes cercanas al proceso de elección del próximo director de la CAS coincidieron en que la salida de Jairo Jaimes de la Secretaria General se debió al cambio de postura del hasta el lunes pasado, ‘mano derecha’ de Juan Gabriel Álvarez dirigiendo la Corporación.

“Al parecer el seño Jaimes ya tenía un acuerdo con el bloque opositor al gobernador Tavera para que el lunes ingresara como representante de los indígenas el suplente y no el principal, como lo ordena el fallo de tutela. Con la entrada de José Evelio el bloque contra Tavera conseguía el voto definitivo para desempatar la elección y poner a Luis Francisco Oliveros como nuevo Director de la CAS. Jairo Jaimes fue secretario en la administración de Rihcard Aguilar, y los Aguilar están respaldando la llegada de Luis Francisco a la CAS”, concluyeron las fuentes.

En las dos sesiones anteriores del Consejo Directivo de la CAS, ninguno de los dos candidatos de ambos bloques, Carlos Alberto Orejarena, ficha de Didier Tavera; ni Luis Francisco Oliveros, carta de senador liberal, Jaime Durán, el exgobernador Hugo Aguilar, el representante uribista Óscar Villamizar y la exdirectora de la Corporación, Flor María Rangel, logró la mayoría de los votos para ser elegido Director.