Tras no lograr obtener las mayorías necesarias para quedarse con la Dirección de la CAS, ahora la puja de poderes que vienen sosteniendo desde hace varias semanas el gobernador, Didier Tavera, contra el bloque opositor integrado por el senador liberal, Jaime Durán; el exgobernador Hugo Aguilar; el representante uribista, Óscar Villamizar y la exdirectora de la Corporación, Flor María Rangel, se trasladó a los estrados judiciales.

¿La movida de Durán?

El pasado jueves, Sergio Núñez, juez promiscuo municipal de Barichara, le ordenó a las directivas de la Corporación Autónoma Regional de Santander, designar como consejero principal ante esa Corporación como representante de las comunidades indígenas asentadas en el territorio, a través del señor José Evelio Aguablanca Serrano, como miembro de la comunidad U’WA en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo de la CAS.

Esto, atendiendo las medidas provisionales elevadas en la tutela interpuesta por el abogado, Gerardo José Rugeles, en condición de agente oficioso de José Evelio Aguablanca Serrano, en contra de las directivas de la CAS, por presuntamente estar violando el debido proceso en la elección del nuevo Director de dicha entidad que se realizará el próximo lunes en San Gil.

Así las cosas el próximo lunes actuará como representante de las comunidades indígenas, José Evelio en reemplazo de Octavio Aguablanca Correa, quién tenía asiento en el Consejo Directivo de la CAS desde el 2016, y quien en las dos sesiones anteriores había votado por el candidato impulsado por Didier Tavera.

“El abogado que interpuso la demanda curiosamente es contratista del Idesan, entidad que maneja a su antojo el senador Jaime Durán, quien está pujando junto con el coronel Aguilar y Óscar Villamizar por poner a su amigo personal Luis Francisco Oliveros como nuevo Director de la CAS. Con la decisión del juez de Barichara, que al parecer también es amigo del Senador, Jaime Durán inclina la balanza para que Oliveros logre por fin los siete votos para su elección”, coincidieron varias fuentes que pidieron guardar su identidad.

Esta redacción pudo constatar que el abogado Gerardo José Rugeles, tiene actualmente un contrato de prestación de servicios con el Idesan, como asesor en temas ambientales para la concesión ZMB.

El senador Jaime Durán reconoció que es cercano a la familia del abogado Gerardo Rugeles, pero negó tener alguna injerencia en la presentación de la tutela o en el proceso de elección del director de la CAS. “Conozco al papá del doctor Rugeles pero no tengo amistad directa con él. No escierto que sea cuota mía en el Idesan, Tmpoco es cierto que conozca al señor juez. Soy amigo de Luis Francisco, pero no etengo injerencia en la elección de director”, dijo Durán.

La réplica de Tavera

Ante la medida provisional del cambio representante de las comunidades indígenas, el gobernador Didier Tavera denunció ante la Fiscalía General al abogado Gerardo Rugeles por presuntamente haber hecho incurrir en prevaricato al juez de Barichara, Sergio Fernando Núñez.

“Nos preocupa que hayan hecho incurrir presuntamente en error al señor juez de Barichara, como lo hemos dicho el señor que dice que está representando como agente oficioso, trabaja en Bucaramanga, tiene un contrato con el Idesan y está manifestando que vive en Barichara. Cuáles son sus intereses, a quién le está mintiendo”, cuestionó Tavera Amado. Así miso, el Gobernador aseguró que no se movilizaba en su camioneta con el líder indígena como se ve en un video del parqueadero de la CAS.

Voto decisivo

En las dos sesiones anteriores del Consejo Directivo de la CAS, ninguno de los dos candidatos de ambos bloques: Carlos Alberto Orejarena, ficha de Didier Tavera; ni Luis Francisco Oliveros, carta de Durán, Aguilar, Villamizar y Rangel, logró la mayoría de los votos para ser elegido Director.

De los doce miembros que conforman el Consejo Directivo de la CAS: tres miembros de las ONG’s, el Alcalde de Los Santos y los dos delegados del Gobierno Nacional votaron por Luis Francisco Oliveros.

Por su parte, Carlos Alberto Orejarena recibió el respaldo por parte de tres de los representantes de los alcaldes, uno de las ONG’s, el representante de los indígenas y el voto del Gobernador.

El cambio de representante de las comunidades indígenas ante el Consejo Directivo de la CAS, podría ser definitivo para inclinar la balanza a favor del bloque liderado por Aguilar, Durán y Villamizar, ya que el voto de los U’WA sería el definitivo para obtener la mayoría absoluta a favor de Luis Francisco Oliveros.