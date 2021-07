El 23 de agosto se llevará a cabo la diligencia judicial ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El proceso se sigue es por las irregularidades en los contratos para la construcción de acueductos y rellenos sanitarios en varios municipios de Santander, cuando el hoy congresista fue gerente de la Esant en la Gobernación de Ricard Aguilar.

Puede leer: Corte Suprema aperturó instrucción y ordenó nuevas pruebas en contra el representante Edwin Ballesteros.

En 2020 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ya había ordenado nuevas pruebas en contra del representante Ballesteros, en el marco de la investigación en contra del congresista santandereano por supuestos actos de corrupción.

En ese momento el propio congresista santandereano confirmó el hecho a través de sus redes sociales, quien además aseguró que se encuentra listo al llamado de indagatoria por parte de la Corte para poder esclarecer lo ocurrido.

Chats comprometedores

Esta redacción tuvo acceso a la declaración juramentada elevada por el excontratista y esposo de la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, Lenin Pardo Pulido, en septiembre del 2020, en el marco del principio de oportunidad que adelantan la pareja de esposos dentro del proceso penal que actualmente afrontan por actos de corrupción en la reconstrucción del estadio Alfonso López de Bucaramanga, un contrato superior a los $24 mil millones.

Además: Los chats que salpican al representante Edwin Ballesteros en supuesta red de corrupción.

En los folios que reposan en la Fiscalía y la Corte Suprema, Lenin Pardo dio a conocer los chats de mensajería instantánea que sostuvo con el hoy representante Edwin Ballesteros, en julio de 2015, cuando Ballesteros Archila fungí como gerente de la Esant, un mes antes de que la empresa de servicios públicos diera apertura a la licitación pública para la celebración del contrato de obra para la construcción del Acueducto Regional del Río Quiratá en Landázuri. Contrato por $4.346 millones.

En una de las primeras conversaciones del WhatsApp entre Lenin Pardo y Edwin Ballesteros, realizada en julio de 2015 se lee:

Edwin Ballesteros: “Inge. Un saludo. Por fa no olvides agilizar temas. Tiempo corre”.

Según el testimonio de Lenin Pardo, en esa época el exgobernador Richard Aguilar le propuso la posibilidad de adjudicarse un contrato en la Esant para construir el acueducto para el municipio de Landázuri.

“Como requisito para que dicho contrato se me adjudicara, yo debía comprometerme a realizar un pago del 15% sobre valor total del contrato, exigencias que en ese momento me hizo el señor Ballesteros Archila. Además, tal y como se lee en el chat de WhatsApp, en esta conversación el Dr. Ballesteros Archila me indica que toca avanzar y agilizar con el tema del acueducto de Landázuri”, relata Pardo Pulido.

El 10 de septiembre de 2015, Ballesteros y Lenin Pardo vuelven a sostener una nueva conversación por chat.

Ballesteros: “Inge, buena tarde. Buen día”.

Ballesteros: “No me olvides, porfa. Mil gracias”.

Ballesteros: “Inge. Inge”.

Pardo: “Hola. Estaba en una reunión”.

Pardo: “Esta tarde se hace efectivo lo que estaba esperando”.

Pardo: “Mañana en la mañana ya puedo ir”.

Pardo: “Se demoró un día más”.

Ballesteros: “¿Inge, a qué horas crees y cuántas personas?”.

Pardo: “Sobre las 10 y más o menos 100 personas”.

Pardo: “¿Vale?

Ballesteros: ¿puedes convocar unas 150?”.

Ballesteros: “Súper”.

Pardo: “No creo alcanzar”.

Pardo: “Nos toca con 100”.

Ballesteros: “Dios”.

“El 2 de septiembre de 2015, el doctor Ballesteros Archila pregunta que a qué hora le llevaba el dinero y cuando me refiere ‘cuántas personas’ realmente me está preguntado es por la suma de dinero que le iba a entregar como producto de una parte de la coima que estaba exigiendo por la adjudicación del acueducto de Landázuri. Yo le respondo que le llevaría 100 personas refiriéndome a $100 millones de pesos. Es por ello, que me pregunta ‘¿puedes convocar unas 150?’ refiriéndose a si podía entregarle una suma superior de $150 millones pesos, yo le manifiesto que no y es por ello que me responde ‘Dios, Dios’”, agrega en su relato Lenin Pardo.

El 11 de septiembre de 2015, una semana después de la conversación entre Ballesteros y Pardo, en la cual se habla de la cantidad de “personas”, la Esant dio aviso de apertura al proceso de licitación del contrato de construcción del acueducto de Landázuri.

Según Pardo Pulido, la totalidad del primer pago del soborno no fue entregado en su totalidad debido a los retrasos en el giro de la coima que debía recibir por el direccionamiento del contrato del estadio Alfonso López, razón por la cual, esos primeros $100 millones le fueron aportados directamente por el señor Julián Jaramillo, exasesor de despacho de Richard Aguilar.