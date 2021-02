El problema para los contratistas comenzó con la llegada de la expersonera encargada, Katherine Martínez Fontecha, que en algunos casos no ha pagado facturas vencidas desde hace más de 10 meses.

“Hay madres cabeza de familia con más de dos hijos a su cargo, mujeres embarazadas que van a ser sacadas de sus domicilios por no pagar el arriendo. La señora Katherine no quiso pagar las cuentas de los contratos porque supuestamente no había recursos, pero en enero dejó comprometida toda la contratación de la Personería por más de mil millones”, advirtió Danilo González, vocero de los contratistas afectados.

Daniel Arenas, personero de Bucaramanga, aseguró que todo se debe a malos manejos administrativos de sus antecesores.

“Hubo una reducción en el presupuesto del 2020 por cuenta de la pandemia, lastimosamente la doctora Katherine se extralimitó en el gasto y contrató más de lo que podía. Ahora nos toca a nosotros buscar soluciones a los errores de la administración pasada”, indicó el Personero.