Incumplimiento del objeto contractual

Así mismo, Mauricio Mejía señaló que la concesionaria del peaje de la Mesa de Los Santos ha venido incumpliendo reiteradamente con el objeto contractual para el cual fue adjudicado por el gobierno de Hugo Aguilar, padre del actual gobernador, Mauricio Aguilar.

“La concesión nunca ha cumplido con los compromisos. El peaje tiene completamente desvirtuada su naturaleza. Hoy ese no es un contrato de concesión sino de obra pública. El señor lo único que ejecuta son las platas que quedan anualmente el recaudo y ese recaudo, en los cobros administrativos y en las estampillas, más la carga que tiene en las vías terciarias, hace que para la vía principal no queden sino aproximadamente un 20% para invertir, de la totalidad de lo que se recauda. Él no está financiando nada, no está cumpliendo con ningún compromiso”, agregó Mejía Abello.

En caso de no darse la revisión y posterior liquidación del contrato de concesión de la Mesa, Mauricio Mejía no descarta acudir a los estrados judiciales para que esto ocurra.

En 20004, el entonces gobernador de Santander, Hugo Aguilar, le entregó la concesión para la operación del peaje de la Mesa de Los Santos, a la firma Construvías de Colombia, Construvicol, representada por Reinaldo Bohórquez, por 20 años. Es decir, solo hasta enero del 2024 se termina dicho contrato.