Aunque los corporados aprobaron el informe de la comisión accidental que señalaba que no había ningún impedimento jurídico para continuar con el proceso de elección de Contralor departamental, los diputados no lograron ponerse de acuerdo para viabilizar la terna que aspirará al máximo cargo del ente de control fiscal en Santander, debido a las incertidumbres jurídicas suscitadas tras la renuncia de Pablo César Díaz Barrera, a su aspiración a Contralor a pesar de haber obtenido la puntuación más alta del proceso.

El debate

Mientras el diputado de la U, Óscar Sanmiguel, continúa defendiendo la legalidad del concurso de méritos en sus diferentes etapas y pidió dar continuidad al proceso, nuevamente el diputado de Cambio Radical, Mauricio Mejía, sigue oponiéndose a la conformación de la terna, hasta tanto no haya claridad sobre la renuncia y el trámite de la dimisión por parte de la anterior mesa directiva.

“No puede quedar entre dicho la facultad que tenía la mesa directiva anterior de la Asamblea para aceptar o no la renuncia de una de las personas que obtuvieron el mayor resultado, cuando claramente la Ley dice que en caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve al retiro o a la falta absoluta de alguno de los aspirantes de la terna, deberá completarse la terna con la persona que haya ocupado el cuarto lugar en el puntaje final y así sucesivamente en el estricto orden. Por lo que hay la plena certeza para continuar con el proceso de elección”, explicó el corporado Sanmiguel.

Por su parte, el diputado Mauricio Mejía insistió que la aplicación de la norma tal y como la señala el corporado Óscar Sanmiguel actualmente no se puede dar a cabalidad, toda vez que aún no hay una conformación de terna para Contralor.

“La ley dice que ante la renuncia o ausencia absoluta de alguno de los ternados, pero acá la pregunta es: ¿a hoy hay terna? Entonces cómo podemos aplicar el parágrafo para decir que sube el cuarto, cuando a hoy aún no hay terna. ¿Y si no hay terna, el señor Díaz a qué renunció? Esas son algunas de las aclaraciones que estoy pidiendo y hasta que no haya claridad en esos temas no se debe continuar con la conformación de la terna a Contralor”, argumentó Mejía Abello.

Nueva sesión

Al no llegar a un consenso, la mesa directiva de la Asamblea decidió aplazar la discusión para la conformación oficial de la terna de elegibles al cargo de Contralor departamental para un próximo debate. Al cierre de esta edición, los corporados no habían fijado fecha para dicha sesión.