"El Ministerio de la Igualdad es un cheque en blanco para la emperatriz Francia Márquez": María Fernanda Cabal

Precisamente la polémica la prendió la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien lideró la ponencia negativa que pedía hundir el proyecto, pero su solicitud fue negada tanto en el Senado y la Cámara por la mayoría de los congresistas.

En su intervención, la senadora señaló como "un deseo propio" y no para la igualdad, la ceración de este ministerio. Además aseguró que esto era un "cheque en blanco para la 'emperatriz' Francia Márquez ".

"Si hubiera un propósito de igualdad de verdad, empezaríamos por hacer otro tipo de reformas que no se las veo a su presidente al cambio, como descartelizar a Colombia. No existe señor presidente ningún decreto ni resolución para reducir el tamaño del Estado, o sea que es mentira, es un cheque en blanco para la Emperatriz Francia Márquez, para sus deseos propios y no para la igualdad. Es para repartir subsidios a costillas de la de los trabajadores y empresarios de Colombia", señaló Cabal en su intervención.

"Esta propuesta busca es crearle su deseo a la vicepresidente Francia Márquez, a la emperatriz Francia Márquez, quieren crearle su propio palacio a esa que habla de los opresores y los oprimidos. Un día por Twitter le dije que cambie su nombre porque ni su nombre es el de un imperio colonizador del África", dijo la senadora uribista.