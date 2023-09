$!El petrismo ‘élite’ detrás de la campaña de Carlos Sotomonte a la Alcaldía de Bucaramanga

‘Coraje’ para virar

El guiño de Romero

“A comienzos del año el mensaje desde el gabinete era claro: el candidato de la administración iba a ser Sotomonte. Incluso, se hablaba de que varios exconcejales ya estaban trabajando con él, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue decantando esa posibilidad, no sé si fue que el candidato no pegó o si hubo algunas diferencias entre ellos. Lo claro es que ahora el mensaje es apoyar a Horacio José Serpa, que es donde está el senador Durán y Mauricio Niño” , señaló a Vanguardia un contratista de la Alcaldía quien pidió reserva de su identidad.

A pesar de su pasado petrista, a medida que ha ido avanzando la campaña por la Alcaldía de Bucaramanga el ex alto consejero de la administración Cárdenas ha tratado una y otra vez de desmarcarse del petrismo y del mismo Gustavo Petro (mientras simultáneamente ha ido cayendo la favorabilidad del mandatario nacional), y de paso ha tratado de mostrarse como un candidato independiente. De hecho, se inclinó por la recolección de firmas y no por un aval para su aspiración.

Romero, el superpoderoso

Pero la relación entre Petro y Romero no se limitó únicamente a la donación de recursos, una vez Petro fue elegido Alcalde de Bogotá, el empresario le presentó a Fernando Gómez Franco para que fuera designado como presidente de la Empresa de Energía de Bogotá, nombramiento que estuvo a punto de concretarse, de no ser por unos trinos que Gómez había publicado en sus redes sociales y que fueron cuestionados en su momento.

“Hermana del alma”

Los cuestionamientos

“Se le olvidó que usted me invitó al apartamento de René Garzón y me pidió que le ayudara a su aspiración a la Alcaldía” , le escribió Anaya a Sotomonte.

Cuentas no tan claras

Las respuestas de Sotomonte

Aunque reconoció su cercanía con Danilo Romero, Carlos Sotomonte desestimó que el empresario tenga influencia financiera y política al interior de su campaña.

“Conocí a Danilo después de las presidenciales, en una de las reuniones de empalme por un amigo en común, no recuerdo bien si fue Jaime Ardila o Camilo Cifuentes el que nos presentó ,y le comenté mi proyecto y visión de ciudad. Desde ahí nos volvimos cercanos y él junto con toda la familia Romero están con nosotros, pero no apoyándonos como mega financiadores que nos den miles de millones, como pretenden hacerlo ver, sino que no son reconocidos empresarios que se sienten identificados con esta causa. Acá lo que hay son muchos empresarios, una propuesta seria”, dijo Sotomonte a Vanguardia.

Sin embargo, el candidato le confirmó a esta redacción que le solicitó en su momento apoyo a Danilo Romero para que éste le ayudara a conseguir créditos con empresarios de Bogotá para terminar de financiar su campaña.

Por otro lado, Sotomonte negó que la presencia de Danilo Romero signifique que el petrismo esté en su campaña.

“Danilo ni vive en Bucaramanga. Él está concentrado es en sus negocios. Ni siquiera he hablado con el presidente Petro, no he tenido con él ni una sola conversación. Eso no es cierto, lamentablemente quieren construir un escenario entre antipetro y Petro para basar la campaña en esa línea y el debate debe ir enfocado en propuestas reales para el futuro de la ciudad. Yo hice con él un pacto para la protección del agua con cuatro proyectos fundamentales como la defensa de Santurbán y la Ptar de Río de Oro, pero yo no pierdo mi independencia.”, agregó.

Al ser consultado sobre los presuntos cuestionados respaldos que tendría su campaña, Carlos Sotomonte aseguró que ni Fredy Anaya, ni Mario Camacho, ni Mauricio Niño o Carlos Duarte, están en su proyecto político.

“Somos independientes, eso es lo que nos ha caracterizado y seguiremos así. Acá no hay ningún clan político. Lo del trino del señor Anaya fue solo un acto de soberbia, que lo único que quería era desprestigiarnos”, aseguró el candidato.

Aunque reconoció que el asesor político Andrés Peralta Goelkel, esposo de Claudia Orellana Hernández (actual jefa de Control Interno de la Alcaldía de Bucaramanga) y uno de los hombres más cercanos al alcalde Cárdenas está en su campaña, Sotomonte negó tener el respaldo de la administración municipal.