La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles que 618 personas en todo el país serán citadas por su presunta responsabilidad en el fraude de inscripción de cédulas para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo octubre.

Fiscalía cita a interrogatorio a 618 personas por posible fraude electoral (Foto: ARCHIVO/VANGUARDIALIBERAL)

Así lo confirmó el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, quien además señaló que todo esto hace parte de una investigación y seguimiento que se ha venido realizando desde el pasado 25 de octubre de 2014, fecha en la que se habilitaron las inscripciones, las cuales irán hasta el próximo 25 de agosto.



“En esta estrategia preventiva de investigación hemos tomado la decisión de llamar a interrogatorio a 618 personas en todo el país y diferentes municipios, como presuntos autores de dos delitos: fraude a inscripción de cédulas y falso testimonio”.



Según el ente acusador, lo que se busca con estos interrogatorios es determinar si hay políticos involucrados en estas inscripciones irregulares. “Queremos que a partir de estos interrogatorios que vamos a realizar, podamos analizar caso por caso, primero para establecer cuáles son las estructuras delincuenciales de políticos que están delinquiendo y tratando de incidir en las elecciones de octubre, las cuales están usando a los ciudadanos que en muchos casos desconocen estas normas.”, expresó el Vicefiscal.



Así mismo, el funcionario confirmó que los departamentos a los cuales se presentan con mucha más relevancia esta problemática son Norte de Santander, Santander, Boyacá, Meta y Guajira.



El Vicefiscal además hizo en énfasis en aclarar que todo ciudadano que inscribe su cédula para votar y no nació, no reside, no tiene una actividad económica, no trabaja en un determinado municipio, “no tiene por qué ir a votar allá. Estos requisitos no son inventados por la Fiscalía sino que están claros y establecidos en la ley”.