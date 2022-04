"No hay duda de que Petro estaba acordando con los presos de las cárceles": Robledo

"Perdón social", la propuesta del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, sigue generando controversia en el país, a propósito de la reunión que sostuvo su hermano Juan Fernando con algunos presos de La Picota, entre ellos Iván Moreno, el exalcalde de Bucaramanga y, según fuentes consultadas por Noticias Caracol, el encuentro también se habría dado con otros políticos condenados por corrupción.

Quien recientemente atacó la campaña del Pacto Histórico fue el excandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Jorge Enrique Robledo, quien se sumó a los cuestionamientos que han hecho otros candidatos como Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Enrique Gómez.

"La primera reacción de Gustavo Petro al preguntarle por la visita de su hermano a La Picota, fue justificarla como positiva. Pero, acosado por la indignación nacional, tras varios días defendiéndola, cambió el relato y se declaró víctima de una gran conspiración política en su contra. Ahí está pintado", escribió Robledo en un un artículo publicado en su página web.

El senador también aseguró que no cabe duda de que el aspirante a la Casa de Nariño "estaba acordando" en la cárcel un proyecto de "perdón social".

"No hay duda entonces de que Gustavo Petro estaba acordando con los presos de las cárceles y a las escondidas del país un proyecto que él llama de “perdón social”. Y lo hacía en el peor momento, en plena campaña electoral, sospechoso, por decir lo menos, incluso si fuera cierta su carreta de que no había votos de por medio y que quería unir a Colombia en torno a su genialidad", escribió el congresista del Partido Dignidad.

Aunque desde el Pacto Histórico han dicho que en La Picota no se propuso una reforma a la justicia, como confirmaron fuentes consultadas por Ricardo Calderón y la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, Robledo se fue lanza en ristre asegurando que, de ser cierta esta propuesta, no serían pocos los votos que se podrían obtener en las cárceles, pues serían los sufragios de 97 mil presos más los de sus familiares.

"Petro y los petristas señalaron que su jugadita no tenía nada que ver con las elecciones, que no había amnistías ni rebajas de penas en juego y que tampoco iban tras los votos que podían aportarles los familiares y amigos de los encarcelados, sufragios que no son pocos porque en Colombia hay 97 mil presos más sus familias y porque los capos políticos tras las rejas, por encarcelados que estén, mantienen relaciones con sus partidos políticos, sus contratistas y sus clientelas. Sería Gustavo Petro el primer candidato de la historia cuyas propuestas electorales –buenas o malas– no tienen entre sus fines conseguir más votos. Tan vivo; nos trata como si fuéramos idiotas", dijo el militante de Dignidad.

Petro, ¿tras los votos de La Picota?

Gran polémica causó la visita de Juan Fernando Petro a la Cárcel La Picota, de Bogotá.

Según han revelado algunos medios de comunicación, el hermano de Gustavo Petro se reunió con varios 'pesos pesados' de la política colombiana que están condenados por corrupción y por otros delitos.

Entre ellos estuvo Iván Moreno, el exalcalde de Bucaramanga y exsenador que fue condenado por el conocido 'Carrusel de la Contratación' entre otros.

Mientras algunos presos aseguraron que Juan Fernando fue a los pabellones a ofrecer una "reforma a la justicia" que rebajaría hasta el 20% de la condena de los reos si Gustavo Petro es elegido presidente, el candidato del Pacto Histórico desmintió que se haya hecho esa propuesta y manifestó que sí ha propuesto un "perdón social" que ha causado polémica en el país.