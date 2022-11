Presión en el legislativo

El martes en una reunión de la bancada del Pacto Histórico con el presidente Gustavo Petro, le entregaron una carta en la cual expresaban sus diferencias con el articulado actual, porque “no es el mismo que se tramitó en la anterior legislatura. Se le adicionaron más de 100 artículos sobre registro civil y no está articulado de manera coherente con la reforma política”.

Otros aspectos que resaltan son los relacionados con la soberanía informática y tecnológica de las elecciones en lo referente al acceso y la transparencia a la información electoral. Sobre la autoridad electoral independiente, dicen que la coherencia y eficacia del Código Electoral “depende en gran medida en que sea aplicada por una autoridad electoral especializada e independiente”.

Sin embargo el asunto de la reforma del Código se puso más complejo tras la denuncia de la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Cathirene Juvinao, quien expresó que con esa reforma como está se le estaba pagando favores de parte del gobierno al registrador Alexander Vega.

Incluso Juvinao, señaló en la Comisión Primera, que “el Código Electoral va a volver a salir mal, pero lo peor es que el Gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo”.

La congresista ‘verde’ reiteró que “¿El Gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. Así que, de nuevo, a Alex Vega no hay que pagarle ningún favor. Yo, desde la bancada Verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el Código Electoral en tres semanas. Es una falta de respeto y este Congreso no lo puede aceptar”.

