Rojas Téllez, actual secretaria de Hacienda de Bucaramanga, es señalada por la Fiscalía de supuestamente haber incurrido en los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y concusión.

Además: Polémica por recaudo de dinero al interior de la Alcaldía de Bucaramanga a pocos días de elecciones

Según el proceso judicial, desde su cargo como secretaría de Movilidad y Hacienda de Neiva, para el periodo 2015 - 2019, Saharay Rojas habría participado en un entramado para “levantar” comparendos a cambio de dádivas por parte de los conductores infractores.

Bajo esa práctica se presume que un infractor habría pagado solo siete comparendos, por un valor de $4 millones 691 mil, y Saharay Rojas al parecer asumió el compromiso de prescribir las otras dos multas, a cambio del pago de una coima de $578 mil, por parte del conductor.

“Son cargos sin sustento”

La hoy secretaria de Hacienda municipal, desestimó las acusaciones de la Fiscalía y aseguró que los cargos en su contra no tienen ningún sustento jurídico.

Además: Maquinarias políticas salpican a la Alcaldía de Bucaramanga

“Lo que sucede es que un día Yuri Ortiz quien era la encarga del cobro de cartera de Tránsito, un día llegó y me dijo que un tramitador le había dejado una plata para que le pagara un comparendo, yo le reclamé, hice que devolviera el dinero e incluso la demandé porque eso no era legal y salió del cargo. La investigación comenzó cuando una tramitadora demandó a Yuri por cobrarle coimas y a mí me vinculan a ese proceso porque prescribí dos comparendos, pero es que efectivamente a ese señor no se le había hecho el respectivo cobro en los tiempos de Ley y tenía derecho a la prescripción, sin embargo, la Fiscalía insiste en confundir los términos y ahora me imputa por prevaricato y claro que no acepté cargos”, señaló Saharay Rojas al ser consultada por Vanguardia sobre el proceso en su contra, en hechos investigados en la ciudad de Neiva.