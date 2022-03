Polémica por recaudo de dinero al interior de la Alcaldía de Bucaramanga a pocos días de elecciones

Gran suspicacia suscitó al interior de la Alcaldía de Bucaramanga la recaudación de dineros realizada por el gabinete de Juan Carlos Cárdenas, unos días antes de las elecciones legislativas.

Según varios funcionarios de la administración local, a tan solo unos días de los comicios y en medio de señalamientos de supuesto favorecimientos hacía ciertos candidatos por parte de algunos miembros del gabinete, José David Cavanzo, ordenó una nueva colecta para tener recursos de “contingencia”.

“En el chat nunca nos dijo para qué era la visita de José Miguel. Cuando nos enteramos que era una nueva colecta dizque para tener “recursos de contingencia” para posibles eventualidades”, indicó una de las fuentes quien pidió reserva de su identidad.

Si bien esta no es la primera vez que la administración ‘pone la totuma’ para recoger dinero del gabinete, esta última recaudación sí causó mucha suspicacia ya que se daba en medio de denuncias que señalan a varios altos mandos de la Alcaldía de estar apoyando ciertas campañas políticas como la de Jaime Durán y Luz Dana Leal.

Defendió el recaudo

Por su parte, el jefe de gabinete de la Alcaldía aseguró que la colecta solo tiene como fin asumir algunos gastos imprevistos de la administración.

“Solo al gabinete se le pidió un aporte que no es obligatorio para asumir muchos gastos que no tenemos cómo hacerlo de manera justificada con un contrato, con una caja menor: como los refrigerios del equipo de trabajo o la atención de los Yukpa. Como eso no hay ninguna forma contractual para poder hacer esos traslados, pues alguien tiene que asumir esos recursos y nosotros no vamos a hacer las prácticas de muchos de pedirle a los contratistas de obras o CPS plata, por eso le pedimos al equipo primario. Pero no era para política ni nada parecido”, acotó José David Cavanzo.

Según el jefe de gabinete, el alcalde Juan Carlos Cárdenas tiene conocimiento de dichos recaudos.