$!La controversia en Bucaramanga por autorización de cultos cristianos en la Alcaldía

En conclusión, la Alcaldía de Bucaramanga autoriza las reuniones y celebraciones religiosas para cultos cristianos diferentes a la fe católica el primer jueves de cada mes, y la misma disposición para reuniones y eucaristías católicas el primer viernes de cada mes.

La controversia ha tomado fuerza por un elemento que no es menor, el actual alcalde, Jaime Andrés Beltrán, es un reconocido líder evangélico en la ciudad, que incluso mediáticamente ha sido llamado “el pastor Beltrán”, habla abiertamente de su fe y no es secreto que su discurso tiene una fuerte línea conservadora.

El único antecedente de cercanía de un mandatario en Bucaramanga con una fe diferente a la católica se vio durante la gestión del exalcalde Luis Francisco Bohórquez, cuya familia está vinculada con congregaciones cristianas, pero en su gobierno no se adoptaron disposiciones de este tipo.

Análisis jurídico

Para el abogado Gerardo Martínez, Phd en Derechos y Ciencias Sociales, la circular 004 de la administración Beltrán atenta contra el principio constitucional del Estado laico.

“Los católicos celebran los primeros viernes sus eucaristía, pero eso son las iglesias, no las alcaldías o gobernaciones, la esencia de la libertad de culto es que el Estado es laico y entonces por ser laico respeta más no promueve ni patrocina, eso no lo puede hacer el Estado. El Estado no puede ser evangelizador por eso, esa circular es abiertamente arbitraria, y como es un acto administrativo, bienvenido, que lo demanden para que haya un pronunciamiento del Contencioso Administrativo para que les diga que eso no se puede, como sucedió con la Virgen en Floridablanca”, conceptuó para Vanguardia el Doctor Martínez.