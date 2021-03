La comunicación es una respuesta al editorial de este domingo de El Espectador, que explica las razones por las que ese diario cree que Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en contra Uribe, debería presentarse a declarar ante la Fiscalía.

En el editorial, el periódico rechaza el silencio de Monsalve, que se ha negado a acudir ante la entidad, aunque reconoce que hay su lugar a su desconfianza por hechos como la "jugadita" de Uribe al renunciar al Senado para que lo investigara la Fiscalía.

Lea también: "Uribe debe responder", editorial de El País de España sobre falsos positivos.

El Centro Democrático le responde al Espectador que la "jugadita" era meter a Uribe a la cárcel y recuerda 9 puntos que, en su opinión, muestran que en la Corte Suprema había un sesgo en su contra y la Fiscalía debería precluir el proceso.

Entre esos puntos, Uribe destaca que la investigación se llevo a cabo a sus espaldas, porque la Corte Suprema negó que el exmandatario estaba siendo procesado; que hubo interceptaciones ilegales, porque se 'chuzo' su teléfono aunque se creía estar interceptando el de otro congresista bajo investigación, y que la Corte no le permitió a su defensa contrainterrogar a Monsalve.

También critica que la Corte no haya querido escuchar a testigos claves, que el magistrado César Reyes tenía un conflicto de interés por ser contratista del Gobierno Santos (aunque el magistrado explicó que el presidente Santos no tenía ingerencia en esos contratos) y que no se practicaron pruebas a los equipos encontrados en la celda de Juan Guillermo Monsalve.

Así mismo, el partido también sostiene que los magistrados Reyes y Barceló habían afirmado que Uribe era un peligro para la sociedad, que hubo filtraciones selectivas del proceso a la prensa y que Uribe siempre ha acudido a los llamados que le ha hecho la justicia.

Lea también: Investigan amenazas contra fiscal que asumió caso del expresidente Uribe.

La Fiscalía tiene plazo hasta el próximo 6 de marzo para decidir si acusa al expresidente o precluye la investigación en su contra. Aunque el fiscal a cargo del caso Gabriel Jaimes está practicando pruebas para tomar la decisión, el principal testigo contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve, se ha negado a asistir a la Fiscalía porque no confía en la independencia de ese organismo.

El senador Iván Cepeda, contraparte de Uribe, afirmó este domingo que espera la preclusión de la Fiscalía para presentar ante un juez sus argumentos de por qué el expresidente Uribe debe ser llevado a juicio.