$!Para este martes está programada audiencia definitiva del exgobernador Hugo Aguilar ante la JEP

Se mantienen condiciones

A pesar del aplazamiento, la JEP notificó que se mantendrán todas las condiciones inicialmente ordenadas por la Sala de Apelación para que la a Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y a la Subdirección de Comunicaciones de la Secretaría Ejecutiva de la JEP para que reasuma y convoque no solo al exgobernador Aguilar sino también al Ministerio Público, en representación de las víctimas, “para que formule las preguntas y haga las intervenciones que considere pertinentes, de acuerdo con su función“.

Prender el ventilador

La Unidad Investigativa de Vanguardia reveló que para poder acceder a esta justicia especial, Hugo Aguilar deberá pasar de los relatos “anecdóticos” sobre su relación con los grupos paramilitares y prender el ‘ventilador’, aportando información clara y concisa relacionada con la participación de funcionarios, empresarios, agentes del Estado y la clase política de la región en actividades de grupos paramilitares.

“Lo anterior, advirtiéndole tanto al solicitante como a su apoderado que en el escenario que se surtirá a partir del presente auto, no tienen cabida los alegatos defensivos o exculpatorios, ni los relatos fragmentados o anecdóticos, sino que lo que se espera es un relato omnicomprensivo que no solo resuelva su situación particular, sino que abarque el ambiente que propició la comisión de las conductas delictivas y que concrete un aporte detallado y exhaustivo a la verdad y a la reparación”, se lee en la resolución de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, que le da una última oportunidad al polémico exgobernador.